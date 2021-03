A Mondovì ordinanza per il "semaforo antismog", le norme scatteranno con l'installazione dei pannelli luminosi

In piena pandemia, con aziende e cittadini in difficoltà i comuni della Granda si trovano a dover fare i conti con l'entrata in vigore del "semaforo antismog".

Dal 1° marzo scorso, infatti, le limitazioni alla circolazione veicolare il monitoraggio della qualità dell'aria, che avevano coinvolto in provincia solo Alba e Bra, interessano anche tutti i comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, quindi Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Busca, Fossano, Saluzzo, Savigliano e Mondovì.

Il sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia Federico Borgna, insieme ai colleghi delle altre città coinvolte aveva inviato oggi all’Assessore Regionale all’Ambiente Matteo Marnati, una lettera in cui si chiedeva di sospendere i provvedimenti deliberati dalla Giunta Regionale il 26 febbraio 2021, ma non è stato sufficiente.

Questa sera, nel corso del consiglio comunale, il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano ha informato tutta l'amministrazione e i cittadini sullo stato dell'arte attuale.

"Per il nostro comune è stata emanata un'ordinanza sindacale sulla base della delibera regionale" - commenta il sindaco - "Si rendono necessari degli interventi per mettere in atto il tutto. Innegabile che queste limitazioni ai mezzi in questo periodo di pandemia sia preoccupante per i cittadini e per le aziende del nostro territorio già fortemente provate. Auspichiamo di avere un confronto in Regione".