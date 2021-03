Guardia di Finanza e Peugeot insieme per la legalità e una mobilità 100% green

C’è una nuova arruolata in Guardia di Finanza.

È la Peugeot e-208 che le Fiamme Gialle utilizzeranno per i loro spostamenti di servizio. Si tratta di un’auto 100% elettrica, che viaggerà all’insegna della sostenibilità a zero emissioni di CO 2 . Ma non solo.

Gli allestimenti sono realizzati dalla Focaccia Group, azienda che da tempo, equipaggia finemente i mezzi delle Forze dell’Ordine, creando flotte evolute, testate e omologate, secondo le norme vigenti.

Ovviamente, quella presentata il 23 febbraio presso il Comando Generale del Corpo è la prima di una serie di esemplari, trenta per la precisione, che saranno fornite dalla casa automobilistica francese, che fa parte del gruppo Stellantis, con la formula di noleggio a lungo termine.

La city car, eletta Auto dell’Anno 2020, ha motore elettrico da 100 KW, che eroga 136 CV e 260 Nm di coppia, con un’autonomia di 340 Km. Ha un’accelerazione sorprendente: va da 0 a 100Km/h in soli 8 secondi.

Gli interni sono completamente rivisti e adattati, con accessori e strumenti dedicati, come l’inserimento, di uno scrittoio in materiale plastico, alloggiato nella cappelleria posteriore. Nella plancia è inserita una pulsantiera per gestire i vari sensori acustici ed uno slot con un tablet, connesso con la sala Operativa per ottenere qualsiasi tipo di informazione in tempo reale.