Vaccinazione anti Covid e rischio trombotico nelle donne: "Nessun dato che attesti un aumento del rischio"

Nel nostro paese, dopo il caso AstraZeneca, continua a regnare un clima di sfiducia nei confronti dei vaccini e, in questi giorni, aumentano i dubbi relativi alla correlazione tra il vaccino anti covid e il rischio di trombosi nelle donne sottoposte a terapie ormonali.

"Sono molte le donne che, in seguito alle informazioni diffuse dai media in questo difficile periodo, chiedono se sia indicato vaccinarsi contro il COVID qualora si stiano assumendo farmaci come la pillola estro/progestinica o la terapia ormonale sostitutiva per la menopausa." - spiega la dott.ssa Rosalba Giacchello, Membro del consiglio Nazionale Probiviri e Segretario Provinciale Cuneo AOGOI.

Su questi temi le più importanti Società scientifiche italiane in campo ostetrico -ginecologico hanno formulato un documento (naturalmente ad interim in attesa di nuovi dati, ndr) che pensiamo sia utile diffondere attraverso le colonne del nostro giornale.

Condividiamo di seguito i punti del documento di SIGO - AOGOI - AGUI condiviso con SIM (Società Italiana Menopausa), SIC (Società Italiana della Contraccezione) e SIGITE (Società Italiana Ginecologia Terza Età) elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili dalla esperienza e dalla letteratura internazionale, che rendono possibile affermare che:

− non vi è nessun dato in letteratura che evidenzi un aumento del rischio trombotico nella popolazione sottoposta al vaccino anti-Covid19, ed in particolare Astra-Zeneca, rispetto alla popolazione generale;

− il vaccino anti-Covid19 non può essere pertanto considerato un fattore di rischio trombotico da sommare agli altri eventuali fattori di rischio anamnestici e personali eventualmente presenti;

- non vi è nessuna controindicazione alla vaccinazione nelle donne che assumono estroprogestinici quale contraccezione ormonale o terapia ormonale sostitutiva;

− non vi è indicazione ad eseguire indagini preliminari o attuare profilassi antitrombotica dopo la vaccinazione(aspirina a basso dosaggio o eparina a basso peso molecolare)

− la vaccinazione non è una indicazione a eseguire indagini genetiche per valutare il rischio trombofilico, come non lo è il desiderio di contraccezione ormonale;

− per le donne non gravide a rischio trombotico aumentato non vi è nessuna evidenza di controindicazioni alla vaccinazione;

− le donne a rischio trombotico aumentato devono effettuare in gravidanza una profilassi antitrombotica personalizzata in rapporto al rischio e tale condizione non controindica l'effettuazione della vaccinazione anti-Covid 19