“Ciao don Renzo”, il cordoglio di Gaiola dove Rosso fu parroco per circa vent'anni

Commozione e cordoglio per don Lorenzo Rosso, che si è spento questa mattina all'età di 71 anni. Era stato ordinato parroco solamente nel 1992 sotto la guida dell'allora vescovo Cavallotto.



Stamattina il suono delle campane a lutto anche a Gaiola, dove insieme a Valloriate, iniziò la sua attività pastorale. Per quasi un ventennio accompagnò la vita spirituale delle due comunità distinguendosi per il pragmatismo, ma soprattutto per la sua capacità di stare insieme alle persone, comprenderle e saper stimolare in loro lo spirito di comunione, che per usare una citazione evangelica ha saputo ben interpretare un “uomo tra le genti”. I giovani che negli anni Novanta lo hanno seguito nei campeggi e in oratorio ne narrano ancora oggi la capacità di attrarre la loro attenzione con semplicità e condivisione. Un uomo dalla battuta pronta, che non si risparmiava dal lavorare la terra o costruire con le sue stesse mani strutture di accoglienza e ospitalità, dove per sempre rimarrà il suo ricordo. Anche nei momenti di preghiera e riflessione o nelle sue omelie il richiamo alla vita e alla normalità erano ricorrenti, un magnetismo il suo che riusciva ad attrarre anche i meno praticanti e i più scettici. Il saper creare una comunità unita è stata la sua più importante eredità, lasciata al collega don Silvio Bernardi che dopo di lui ha proseguito le attività parrocchiali fino al pensionamento.



Fu trasferito nell'autunno del 2015 nella realtà di Vernante, dove anche lì poterono apprezzare i suoi modi e custodirne un bel ricordo. Negli ultimi anni, però, la sua salute lo aveva costretto a vita privata, fino ai giorni scorsi quando le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate.



Gaiola lo ricorda con affetto e profondo cordoglio.



“Purtroppo don Lorenzo Rosso ci ha lasciato – scrive l'Amministrazione comunale a nome di tutta la comunità -. Parroco a Gaiola per circa due decenni tra la fine degli anni novanta ed i primi del duemila, se ne va una parte importantissima del nostro paese. Il suo arrivo portò alla nostra piccola comunità un'energia nuova che coinvolse tutti, dai giovani agli anziani. Seppe rivitalizzare le nostre coscienze e contribuì in modo fondamentale con le idee, il suo entusiasmo e la sua voglia di fare a tantissime iniziative che aiutarono il nostro paese a crescere e ad essere sempre più una comunità coesa. Le immagini che ci scorrono in testa in questi momenti sono tantissime, dall'apertura dell'oratorio ai campeggi, dalle partite di calcio giocate con i ragazzi a quelle guardate la domenica sera, prima in canonica e poi in oratorio sul maxi schermo. I viaggi e le gite in giro per l'Italia ed in Francia. Persona schietta e diretta, amava definirsi prete operaio e lo era a tutti gli effetti. Nonostante non sia più parroco a Gaiola da dieci anni il ricordo del suo operato ed il legame con la nostra comunità resteranno vivi per sempre.

Ciao Don Renzo”.



A Vernante il suo successore, don Luca Lanave lo ha voluto ricordare anche su Facebook con un post muto e la sola sua immagine, rivolgendogli una preghiera.



La sua salma è esposta nella camera mortuaria della Residenza Sacro Cuore di Vernante.

Il santo rosario sarà recitato domani, sabato 14 giugno, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale San Lorenzo in Ronchi di Cuneo e domenica 15 giugno, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale San Nicolao in Vernante. Il funerale sarà celebrato lunedì 16 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Ronchi di Cuneo.