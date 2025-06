Il soprano di fama internazionale Norma Fantini ospite a Beinette per una serata dedicata alla musica

"Chi non ha mai lasciato il proprio paese natio non ha idea di quanto sia bello tornarci". Così Norma Fantini, soprano di fama internazionale, racconta il suo legame con il Comune di Beinette che, nella serata di venerdì 20 giugno, all'interno degli appuntamenti estivi, ha organizzato un incontro dedicato alla musica che vedrà protagonisti Norma e la Fondazione Fossano Musica.

"Ho sempre avuto un senso d’appartenenza a Beinette molto forte - prosegue il soprano - , nonostante il lavoro mi abbia portato molto lontano, il mio cuore è sempre rimasto qui. Mio nonno Giacomo diceva sempre: 'Viviamo nel luogo più bello del mondo' e questa frase non mi ha mai abbandonato. Ho ritrovato il piacere degli incontri con gli amici d’infanzia, lo scorrere calmo del tempo. I ricordi di una gioventù semplice e felice. Vi aspetto il 20 giugno".

“Siamo molto contenti di poter ospitare la nostra concittadina Norma Fantini, una delle voci liriche più apprezzate nel panorama internazionale, che, con il suo talento, ha dato lustro al nostro paese – spiega il vicesindaco Bruno Bertone, che sta curando l’organizzazione dell’evento insieme ai consiglieri Miranda Bongiovanni e Marta Dutto –.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali che animano l’estate beinettese e rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo il racconto della sua straordinaria carriera artistica. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti, con particolare attenzione ai giovani, che speriamo partecipino numerosi per conoscere da vicino un’artista che, pur calcando i palcoscenici più prestigiosi del mondo, non ha mai dimenticato le proprie radici. La serata sarà inoltre un’opportunità per scoprire il ‘Norma Fantini Opera Festival’ e per avvicinarsi al mondo della musica grazie alla presenza della Fondazione Fossano Musica, centro di eccellenza nella formazione musicale”.

L'evento, in programma all'interno del ricco calendario del “Giugno a Beinette”, si terrà alle 21 di venerdì 20 giugno in Sala Olivetti. Nell'occasione sarà presentato anche lo straordinario percorso del "Norma Fantini, Opera Contest", concorso lirico organizzato dalla Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l'Associazione Culturale Territori e More News Soc. Coop, che culminerà nella messa in scena de "La Bohème" di Puccini a luglio 2025 a Fossano, da parte dei vincitori del concorso.