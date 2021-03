"Bogre, la grande eresia europea": il perché di quel significato in lingua occitana nel nuovo film di Fedro Valla (VIDEO)

Il regista Fedro Valla : " Siamo abituati a pensare al Medioevo come un'epoca buia con la gente chiusa in casa. Invece gli uomini viaggiavano e le idee viaggiavano con loro. La diffusione di questa eresia in tutta Europa lo dimostra ".

Attorno al XII secolo questo termine divenne un vero e proprio insulto nei confronti dei Catari d'Occitania. La loro colpa? Essere seguaci di una religione non ortodossa, simile per dottrina ad un altro grande movimento eretico europeo, quello dei Bogomili bulgari.

Sala piena e grande soddisfazione. Il debutto di "Bogre, la grande eresia europea" è avvenuto lo scorso sabato, 21 marzo, al Sofia International Film Festival. Proiettato in versione "festival", con sottotitoli contemporaneamente in inglese e in bulgaro per un pubblico internazionale, ha visto raggiungere il 30% di posti occupati, il massimo possibile secondo le direttive di questo periodo.