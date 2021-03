A Saluzzo l’ultimo saluto a Giuseppina e Umberto, vittime di una tragedia della fragilità

Domani, sabato 27 marzo, la chiesa di Maria Ausiliatrice di Saluzzo accoglierà i feretri di Giuseppina Moiso e Umbero Ciauri.

Un rito esequiale unico per le vittime dell’omicidio-suicidio che ha profondamente segnato il pomeriggio di domenica scorsa, 21 marzo, nel quartiere di “Porta Cuneo”. I due, madre e figlio, 81 anni lei, 47 lui, erano all’interno di un appartamento del condominio al civico 33 di Corso Roma, non lontano dalla chiesa di Madonna delle Stelle di vicolo Vignola.

Mamma e figlio vivevano qui. E, dopo la positività al Covid-19 riscontrata su Giuseppina Moiso, erano in isolamento domiciliare, come previsto dalle norme per la gestione dell’emergenza pandemica.

Proprio questo contesto di restrizione, dovuto alla pandemia, potrebbe celarsi dietro al gesto inconsulto del 47enne, operaio alle dipendenze della Salvi Harps di Piasco. Che ha sferrato una martellata in testa alla madre, coricata a letto, ha ucciso il cagnolino con una coltellata, si è ferito ai polsi e poi si è gettato dal balcone di casa, al quarto piano, togliendosi la vita.

Una tragedia che ha portato alla luce un contesto di enorme fragilità, al culmine di una vita che, per la famiglia Ciauri, è stata caratterizzata da periodi non facili. E sul quale, le indagini dei Carabinieri – coordinati dal capitano Giuseppe Beltempo – coordinate dalla Procura, hanno permesso di delinare un quadro chiarissimo.

Domani, dopo il nulla osta concesso ieri dal sostituto procuratore della Repubblica Alberto Braghin, famigliari e parenti uniti daranno l’ultimo saluto a Giuseppina e Umberto.

I funerali verranno celebrati alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice. Dopo la funzione religiosa, le care proseguiranno per l’ara crematoria di Bra. Dopo la cremazione, le ceneri riposeranno nel Cimitero di Saluzzo.

Questa sera (26 marzo), alle ore 17.30, sempre nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice di Saluzzo, verrà celebrato il Santo Rosario.