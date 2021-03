Le leccornie del Wellington di Paesana in asporto anche a Pasqua e Pasquetta

Che non fosse una Pasqua come tutte le altre (con la sola eccezione di quella del 2020) lo si sapeva ormai da tempo. E forse all'ipotesi ci si era passivamente ed inconsapevolmente adeguati da qualche settimana, da quando cioè la Valle Po è stata collocata in “zona rossa”.

Ciò nonostante il ristorante-pizzeria Wellington di Via Reinaud a Paesana – il locale che ha fatto del rapporto qualità-prezzo una delle sue più importanti peculiarità, insieme con le leccornie che prendono forma e gusto sotto le abili mani di Patrizia, la sua appassionata titolare – sarà pronta ed a disposizione dei suoi tanti ed affezionati clienti anche a Pasqua e Pasquetta, con un menù davvero sfizioso.

Un menù che comprende fagottino di carpaccio di manzo, piccola territa di polpo “alla Luciana”, tortina pasqualina; un primo a scelta fra lasagne con salmone ed asparagi o sartù di riso (piatto tipico della cucina napoletana che si prepara con riso condito con ragù, piselli, pancetta, funghi, fior di latte o provola, polpettine di carne, salsicce, uova sode e, tradizionalmente, con fegatini di pollo); un secondo a scelta tra cosciotto di agnello al forno farcito alle olive o spalla alla birra al forno (entrambi i secondi saranno servito con contorni di asparagi e patate al forno), bis di dolci.

Il tutto al prezzo di 25 euro.

Informazioni e prenotazioni al numero 3773598255.