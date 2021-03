Dietro le quinte del noir con lo scrittore Chiabotto

Per lo Spazio culturale piemontese è online, questa sera ( lunedi' 29 marzo) alle 21, l’incontro "Tra le quinte dell'editoria: cosa passa nella testa di chi accetta di curare un'antologia di Storie Noir? " una chiacchierata semiseria in compagnia di Ernesto Chiabotto, scrittore e curatore di Neos edizioni.

Con umorismo e abilità comunicativa traghetterà i partecipanti nel mondo della scrittura noir, dove suspense, pathos, colpi di scena, intrighi, situazioni surreali, distopiche e fantascientifiche sono gli ingredienti essenziali per una lettura intrigante e avvincente.

Si preannuncia come una serata vivace anche grazie a domande o esperienze di chi è collegato. Per accedere al link della piattaforma Microsoft Teams è sufficiente cliccare e entrare con il browser, dal computer o dall'app per dispositivi mobili. Link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzZmNGFiYjctZjIzNS00MjUyLThmMDUtMjE3MjQwZDk4OGI2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227a40d7a7-9260-4578-b0b1-0d9db0180e60%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226f05b5c4-10cb-49a6-b8b9-6ddf410a3fcc%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5096ca24-c616-47af-bab1-05f4f16a2f49&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Per ulteriori info: Angela Delgrosso tel. 330 204153