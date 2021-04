Agricoltura, Lega: "Sostegno e valorizzazione della filiera carne bovina razza piemontese"

“Servono interventi mirati per sostenere le aziende della filiera della carne bovina di razza piemontese e risolvere problematiche economiche e sociali, dopo la crisi dovuta all’emergenza sanitaria.

Un comparto di 4.300 allevamenti e da 600 milioni di euro l’anno che, come segnalato da Anaborapi (Associazione Nazionale Bovini Razza Piemontese) oggi durante la loro prima audizione in commissione agricoltura, ha subito un forte rallentamento. Nel caso di specie occorre rivedere il sistema dei premi accoppiati per le vacche nutrici, dare il giusto risalto alle qualità salutistiche delle carni italiane informando il consumatore della qualità del prodotto e contemporaneamente promuovendone l’utilizzo nei bandi pubblici di ristorazione collettiva.

Sostenere questa come le tante altre filiere agroalimentari del Made in Italy significa investire in quelle eccellenze che il mondo ci invidia e che dobbiamo valorizzare”.

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega in commissione agricoltura: il capogruppo Giorgio Maria Bergesio con il presidente di Commissione Gianpaolo Vallardi ed i colleghi Gianfranco Rufa, Rosellina Sbrana e Cristiano Zuliani.