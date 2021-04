Presto a Niella Tanaro i murales dedicati alla filiera "dal grano al pane"

Prosegue il percorso per la realizzazione dei murales che celebreranno il rapporto tra il comune di Niella Tanaro e la filiera "dal grano al pane".

Lo scorso settembre, attraverso un concorso artistico, organizzato dalla "Pro Niella Tanaro" (leggi qui), erano stati individuati tre loghi che rappresentavano bene la tradizione dell'arte bianca locale.

Ieri pomeriggio, martedì 30 marzo, sono iniziati i lavori per il posizionamento dei ponteggi per la rasatura delle facciate delle tre case che ospiteranno i dipinti con il motto latino "inter segetes Nigella" (tra le messi la Nigella, ndr).

"Il primo classificato sarà posizionato in Codivilla ingresso paese, il secondo in località Poggio e il terzo nella borgata Galvagni Val Morei" - spiega il sindaco, Gian Mario Mina - "Ringrazio la ditta fratelli Bertone per la parte muraria e naturalmente i proprietari delle case che hanno gentilmente dato la concessione per il posizionamento dei dipinti murali. Ringrazio poi la Pro Niella e il dott. Rovella che si occuperanno del il coordinamento dei lavori. Un altro passo avanti, malgrado le tante difficoltà, nel preparare il nostro bel paese all'evento settembrino della Festa fiera del Pane".

"I dipinti saranno realizzata dall'Accademia delle Belle Arti di Asti" - spiega il dott, Emanuele Rovella, presidente della Pro Niella Tanaro - "Ora vedremo come organizzarci al meglio a seconda dell'evolvere dell'emergenza sanitaria. Il concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane" è stato un successo e quest'anno organizzeremo la seconda edizione, dedicata al tema dell'aratura. L'obiettivo è proprio quello di riuscire a valorizzare il legame tra Niella e la filiera del pane, che ancora è ben visibile nello stemma del comune e in quell'antico detto "La Niela fa la mica bela".

Prorpio nell'ottica di ricostruire questo legame fortissimo tra il paese e la filiera del pane, la Pro loco di Niella Tanaro, in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l’AIAB (associazione italiana per l'agricoltura biologica, ndr), ha effettuato la semina di grani antichi (leggi qui).