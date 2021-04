Nucetto, il consiglio comunale approva DUP e bilancio 2021. Diverse le opere pubbliche che saranno realizzate nel corso dell'anno

“Visto il perdurare dell’emergenza Covid, delle difficoltà economiche e sociali che la nostra comunità stiamo affrontando ormai da più di un anno abbiamo confermato le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, le aliquote IMU e anche la TASI che continua a non essere applicata” - commenta il sindaco Enzo Dho - “cosi come rimangono invariate le somme a carico delle famiglie sia per il trasporto alunni sia per la mensa scolastica".