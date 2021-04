Saluzzo: la nuova iniziativa online del Vescovo Bodo punta a stabilire un contatto tra i giovani e Gesù

Ma un invito è rivolto dal Vescovo anche a mamme, papà e nonni per aiutare i giovani ad avvicinarsi a questi incontri: “Carissime mamma e papà, carissimi nonni, vorrei chiedervi un aiuto che ritengo molto importante, da condividere insieme, per i vostri figli e nipoti. Quello di consegnare loro la felicità: non solo quella passeggera, ma la felicità che hanno il diritto di gustare, che ha un nome, un volto, quello di Gesù di Nazareth, che talvolta è ritenuto addirittura un ostacolo per raggiungere la felicità. Per il mondo, oggi è significativo ciò che interessa e interessa ciò che realizza, ciò che piace e gratifica. Non è del tutto sbagliato, ma il servizio e l’Amore diventano esperienze che non hanno più significato, così i nostri ragazzi fanno fatica a scoprire la presenza di Dio nella loro vita. È importante aiutarli, consigliarli, ma il vostro esempio convince. Per questo chiedo il vostro aiuto, per of rire ai vostri figli e nipoti la possibilità di fare un’esperienza di fede viva, con una persona attuale, che parla attraverso il suo Vangelo: Gesù Cristo. Dopo Pasqua, ho pensato di iniziare un cammino con i vostri figli o nipoti, insieme a Don Gion, responsabile della Pastorale giovanile diocesana, invitandoli online per scoprire insieme, attraverso le pagine del Vangelo, Dio che si è fatto uomo per noi e per trovare le risposte alle tante domande della vita. I vostri figli i vostri nipoti sono le mie “Scintille di luce”, perché possano illuminare il mondo con la luce che viene da voi e dall’amore di Dio. Sono certo che sono amati da Dio e occupano un posto privilegiato nel cuore del Vescovo e di ogni nostro prete. Vi assicuro che non sono mai assenti nella mia preghiera, e desidero profondamente che scoprano che Dio li ama da sempre. Grazie per tutto quello che fate per i vostri figli e nipoti”.