Il Pedibus di Bra ha riacceso i motori

A partire da oggi, mercoledì 7 aprile 2021, torna anche a Bra il servizio scolastico in presenza. Con la “riapertura” delle scuole riprende anche “Pedibus”, il servizio di accompagnamento dei bambini alle primarie che da sempre ottiene un grande seguito all’ombra della Zizzola.

In questa difficile situazione pandemica, oltre a costituire un modo di muoversi sano e rispettoso dell’ambiente, il Pedibus offre poi un ulteriore vantaggio: le comitive di bambini, accompagnate dai volontari, avranno infatti un accesso prioritario ai cortili delle scuole braidesi, dove gli studenti potranno aspettare in tutta sicurezza il loro turno di entrare in classe.

“Colgo l’occasione per ringraziare i tanti volontari che gratuitamente e con passione accompagnano i bambini a scuola, oltre al personale coinvolto nell'organizzazione e nella gestione di questo mezzo di trasporto educativo”, commenta l’assessore alla mobilità sostenibile Daniele Demaria.

Tutti coloro che sono intenzionati a dare la propria disponibilità per sostenere il Pedibus sono invitati ad iscriversi direttamente in Comune, all’Ufficio Mobilità Sostenibile (via Barbacana 6, primo piano, tel. 0172.438121) o all’Ufficio Servizi alla Persona (piazza Caduti per la Libertà 18, Palazzo Garrone, tel. 0172 438206)