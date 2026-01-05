Il Liceo Bodoni ricorda l’appuntamento con le iscrizioni per le matricole A.S. 2026-2027

A conclusione di un percorso di orientamento ricchissimo di proposte (serate di scuola aperta, Salone dell’Orientamento, incontri con gli studenti delle scuole medie in orario mattutino e pomeridiano, lezioni di greco e latino) il Liceo Bodoni ricorda che, dal 12 gennaio 2026, saranno aperte le iscrizioni al ciclo di istruzione superiore per il prossimo A.S. 2026-2027.

L’Istituto offre la possibilità di scegliere tra quattro indirizzi: il liceo “classico” – per cui sarà aperta, dal prossimo anno, la possibilità di accedere ad un percorso opzionale di approfondimento in matematica e fisica, anche in vista dell’approfondimento medico-scientifico che sarà disponibile per gli studenti del triennio; il liceo “scientifico tradizionale” e il liceo “scientifico delle scienze applicate”, entrambi fra i primi classificati nelle eccellenze scolastiche del territorio cuneese secondo i dati raccolti dalla classifica Eduscopio 2025; il liceo “scientifico-sportivo”.

Per ulteriori informazioni, news e consultazione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) si invita ad accedere al sito della scuola (www.liceobodoni.edu.it), dove è anche possibile reperire articoli relativi all’Orientamento nel numero dello scorso ottobre del periodico online, “Il Bodoni a caratteri mobili” ("Il Bodoni a caratteri mobili" - Il nostro giornale | LICEO "G.B. BODONI" DI SALUZZO); tale numero è stato infatti interamente dedicato alla presentazione dei quattro indirizzi, arricchita dalla testimonianza diretta di docenti, studenti frequentanti ed ex-allievi che, ultimati i cinque anni al Liceo, si sono appena affacciati al mondo universitario.

Vi aspettiamo numerosi!