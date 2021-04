Vaccini, dopo i problemi di stamattina, 58 mila adesioni over 60 del Piemonte in tre ore

Dopo i tanti problemi che si sono registrati stamattina, nel primo giorno di pre adesioni alla campagna vaccinale per gli over 60, alle 14.30 sono 58 mila i piemontesi che hanno aderito.

"La piattaforma adesso è perfettamente funzionante, come annunciato", hanno fatto sapere dalla Regione Piemonte, che ha voluto così replicare alle critiche dell'opposizione sulla presunta partenza a rilento delle prenotazioni per gli over 60.

"Basta strumentalizzare su temi così delicati", hanno fatto sapere all'agenzia di stampa nazionale.