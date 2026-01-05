Alba, dagli scatti di Caesar Monti le copertine che hanno fatto la storia della musica leggera italiana  [FOTO E VIDEO]

Grande amico di Lucio Battisti e fratello del noto Pietruccio dei Dik Dik, il fotografo Caesar Monti è diventato protagonista del racconto della figlia Alice Montalbetti, pubblicato dalla casa editrice Isenzatregua col titolo "Via Montenero 55".

Il volume è stato presentato nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio, presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" di Alba, nell’ambito della due giorni di "Fiera del Disco" tenuta tra sabato e domenica nella capitale delle Langhe.

L'INTERVISTA [VIDEO]

Nel corso della conversazione dell’autrice con un altro grande artista della fotografia musicale quale Guido Harari sono emerse memorie legate a episodi curiosi e divertenti, assieme a opere largamente venutesi a consolidare nell’immaginario collettivo legato a una delle più emozionanti stagioni della musica leggera italiana tra gli anni ‘60 e ‘70.