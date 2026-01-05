 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 gennaio 2026, 19:48

Alba, dagli scatti di Caesar Monti le copertine che hanno fatto la storia della musica leggera italiana  [FOTO E VIDEO]

Alla "Fiera del Disco" la presentazione del volume "Via Montenero 55" pubblicato dalla figlia Alice Montalbetti

Alba, dagli scatti di Caesar Monti le copertine che hanno fatto la storia della musica leggera italiana  [FOTO E VIDEO]

Grande amico di Lucio Battisti e fratello del noto Pietruccio dei Dik Dik, il fotografo Caesar Monti è diventato protagonista del racconto della figlia Alice Montalbetti, pubblicato dalla casa editrice Isenzatregua col titolo "Via Montenero 55".

Il volume è stato presentato nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio, presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" di Alba, nell’ambito della due giorni di "Fiera del Disco" tenuta tra sabato e domenica nella capitale delle Langhe.

L'INTERVISTA  [VIDEO]

Nel corso della conversazione dell’autrice con un altro grande artista della fotografia musicale quale Guido Harari sono emerse memorie legate a episodi curiosi e divertenti, assieme a opere largamente venutesi a consolidare nell’immaginario collettivo legato a una delle più emozionanti stagioni della musica leggera italiana tra gli anni ‘60 e ‘70.

Paolo Ciliutti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium