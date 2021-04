Saluzzo, da lunedì possibili rallentamenti in via Cuneo

Saluzzo, area interessata dai lavori di via Cuneo. Immagine tratta dal sito del Comune di Saluzzo

Da lunedì 12 aprile fino a fine mese sono possibili rallentamenti e ingorghi all’ingresso di Saluzzo per chi arriva da Manta e anche per chi è in uscita dal centro, verso la rotonda dell’ulivo di Porta Cuneo.

Su via Cuneo sarà aperto un cantiere con scavi per interventi alla rete idrica nel tratto compreso tra i numeri civici 4 e 12, dall’altezza della stazione della Polizia stradale fino all’ingresso del parcheggio e del parco Tapparelli.

Il comando della Polizia municipale di Saluzzo ha stabilito che dalle 7 di lunedì prossimo fino alle 18 del 30 aprile, la circolazione sarà a senso unico alternato, regolata da un semaforo.

Inoltre, da via Villafalletto non si potrà accedere a via Cuneo.