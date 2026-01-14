Tutela dell’ambiente: è in arrivo alla scuola dell’infanzia di Prazzo un’importante attività

Un’importante mattinata è in arrivo presso la scuola dell’infanzia di Prazzo, tutta dedicata ai gesti di cura e di attenzione verso l’ambiente.

Appuntamento giovedì 22 gennaio, dalle ore 9 alle ore 11 con il secondo incontro del “PROGETTO MEC: Mappe degli EcoComportamenti”.

L’attività sarà condotta da un vero vulcano di idee, passione e competenza: Carola Cismondi. Proprio lei ha già tenuto il primo incontro ed è quindi già stata conosciuta dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Prazzo. Con loro tornerà a parlare di comportamenti virtuosi che fin da piccoli possono essere messi in atto per la conservazione e la cura dell’ambiente.

La Valle Maira investe così ancora una volta sul futuro. La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A. finanziato dal PNRR Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B. Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di Fondazione CRC, all’interno del Progetto “Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira”, e dalla Fondazione CRT, all’interno del progetto “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira”.