“Aprile non ti scoprire”: ecco il significato di questo detto popolare

Questo modo di dire, in realtà, comprende anche i due mesi successivi, maggio e giugno. Infatti si dice: “Aprile non ti scoprire, maggio adagio adagio, giugno allarga il pugno”. Come sappiamo, questi proverbi fanno parte dell’antico patrimonio di saggezza che ci portiamo alle spalle. Ma perché si diceva e si dice “Aprile non ti scoprire”?