Savigliano: alla Crusà Neira oggi terminano le vaccinazioni sugli 80enni

Ultimo giorno di vaccinazioni per gli ultra 80enni alla Crusà Neira di Savigliano. Si proseguirà con gli over 70, caregiver e persone fragili.

“Sono molto contento per questo primo importante obiettivo raggiunto - commenta il sindaco Giulio Ambroggio -. Le vaccinazioni continuano al centro vaccinale della Crusà Neira grazie alla competenza e preparazione di tutto il personale sanitario dell'ASL CN1. Un grazie particolare a tutti i volontari che stanno dando un contributo fondamentale”.

Intanto, in città scendono i contagiati. Nell’arco di una settimana, 44 casi in meno: il 6 aprile i cittadini contagiati erano 210 mentre il 12 aprile 166. In calo anche i ricoverati: 23 di cui 3 in terapia intensiva, mentre il 6 aprile erano 30 di cui 5 in terapia intensiva.