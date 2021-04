Volley maschile A2 - Cuneo a caccia di riscatto (e semifinale) contro Reggio Emilia, Pistolesi: "Amarezza e rabbia, la qualificazione era ad un passo. Ma ora si torna in campo!"

Grande voglia di riscatto in casa BAM Acqua S.Bernardo Cuneo. Domenica, al Pala UBI Banca, Pistolesi e compagni dovranno battere la Conad Reggio Emilia per agguantare le semifinali playoff e proseguire l'avventura.

Fondamentale sarà lasciarsi alle spalle la delusione per l'occasione mancata in Gara 2 dei quarti, laddove, dopo avere sciupato sei match ball, i ragazzi di Serniotti hanno subito la rimonta degli avversari che hanno trascinato la sfida a Gara 3.

Capitan Matteo Pistolesi in vista della partita di domenica (fischio d'inizio alle ore 19): "Purtroppo ci è sfuggita una qualificazione che avevamo quasi in pugno. Ci siamo bloccati in una rotazione, può succedere. Di certo la rimonta subita ha provocato amarezza e rabbia in noi, ma ora si torna in campo. Il fatto di giocare subito è positivo, dovremo tenere a mente quello che è successo per fare tesoro degli errori commessi ma anche trasformarlo in una spinta in più per vincere e passare il turno. Non c'è tempo per pensarci più di tanto, la concentrazione deve essere sulla prossima partita. Loro sono in un grande momento sia dal punto di vista fisico che psicologico, dopo la grande impresa contro di noi. Sono una squadra continua, la loro prestazione non manca mai. Ma quando siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, imponendolo agli avversari, abbiamo dimostrato il valore di Cuneo. Dovremo fare questo."