Aggressione troupe, la Lega Cuneo: "Subito interventi strutturali per la sciurezza"

L'episodio riguardante l’aggressione subita dalla troupe televisiva della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro” ha destato parecchia attenzione mediatica nei giorni scorsi sulla Città di Cuneo.

“L’aspetto di cittadini morosi che occupano indebitamente immobili senza pagare l’affitto risulta un fenomeno preoccupante e drammatico – commentano i Consiglieri Lega Salvini Premier del Comune di Cuneo Laura Peano e Valter Bongiovanni – tanto più che la proprietà privata è un diritto tutelato a livello Costituzionale”.



“Premesso che qualsiasi forma di violenza debba essere condannata, siamo consapevoli che il tema rappresenta un problema annoso a livello nazionale, come testimonia la pronta interrogazione presentata nei giorni scorsi dal Senatore Giorgio Maria Bergesio all’attenzione del Ministro dell’Intero. Per contro siamo profondamente preoccupati dell’immagine della Città di Cuneo che emerge dai servizi, consapevoli della drammatica situazione di degrado che caratterizza da sempre l’area oggetto dell’increscioso fatto”.



“Come Lega Salvini Premier – continuano i Consiglieri – ci siamo quindi attivati in Consiglio Comunale per ribadire la necessità, da un lato, di interventi immediati per una zona, quale quella della Stazione e di tutte le aree limitrofe, che necessita di investimenti e interventi strutturali in termini di sicurezza, volti a migliorare la vivibilità complessiva. Dall’altro, riteniamo opportuno che il Comune di Cuneo si costituisca parte civile nella causa che verrà intentata dalle vittime dell'aggressione, al fine di tutelare l'immagine della Città di Cuneo, ribadendo la nostra solidarietà agli aggrediti oltre che ai proprietari degli stabili indebitamente occupati”.