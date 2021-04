Prima giornata di vaccinazioni a Lesegno (VIDEO)

Al via le vaccinazioni anche nel comune di Lesegno.

Questa mattina, domenica 18 aprile, sono state 34 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca, nella fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni.

Il centro vaccinale è stato allestito nella palestra delle scuole, con percorsi distanziati per ingresso e uscita, area accoglienza e sale d'aspetto pre e post vaccino.

L'organizzazione della giornata vaccinale è stata resa possibile grazie alla collaborazione di tanti volontari, infermiere ed oss che hanno coadiuvato il dott. Luigi Raia che ha eseguito le vaccinazioni.

La seconda giornata di richiamo per chi ha eseguito il vaccino oggi si volgerà a inizio luglio, mentre nelle prossime settimane si lavorerà per organizzare una o più giornate vaccinali per la fascia dai 60 ai 69 anni.

"Sono molto contento della buona riuscita di questa giornata" - commenta il sindaco, Emanuele Rizzo - "Un servizio importante soprattutto per le persone che hanno difficoltà a raggiungere il centro vaccinale di Ceva o altri comuni. Ringrazio tutti i collaboratori che sono intervenuti, i volontari, le infermiere, le oss e il dott. Raia".