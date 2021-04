Morozzo, iniziate le vaccinazioni nella palestra comunale (FOTO)

Sono iniziate questa mattina, domenica 18 aprile, le vaccinazioni di massa nel comune di Morozzo.

Il polo vaccinale, allestito nella palestra delle scuole in via Aldo Viglione, servirà per le vaccinazioni dei morozzesi e dei residenti nei comuni di Rocca de' Baldi, Montanera, Castelletto Stura e Margarita che hanno aderito all'iniziativa con le rispettive amministrazioni.