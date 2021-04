Quando si deve partire o accompagnare qualcuno all’aeroporto un problema da risolvere è sapere dove parcheggiare la propria automobile vicino o all’interno della struttura. In questa guida vediamo insieme dove parcheggiare vicino all’aeroporto di Torino Caselle.

Parcheggio vicino all’aeroporto di Torino Caselle

Che si abbia bisogno di parcheggiare l’auto per diversi giorni, una settimana o solo qualche ora è possibile trovare il parcheggio Torino Caselle offerto da società private. I parcheggi privati sono ideale soprattutto per coloro che hanno bisogno di lasciare l’auto per un lungo periodo, o per molte ore.

Scegliendo un parcheggio privato è possibile infatti avere alcuni servizi che non sono presenti in quelli dell’aeroporto. Nello specifico, tra i principali servizi offerti ci sono:

Sistema di videosorveglianza e con custode 24 ore su 24

Personale sempre cortese, disponibile e affidabile

Assicurazione che protegge l’auto da incendio o furto

Su richiesta ripristino della batteria o della pressione delle gomme

Questi servizi extra sono il motivo per il quale la maggior parte di coloro che devono parcheggiare l’auto, specie per lunghi periodi, preferiscono i parcheggi privati, al coperto e custoditi.

Parcheggio per sosta lunga all’aeroporto Torino Caselle

Nel caso si abbia bisogno di parcheggiare per una lunga sosta, si può scegliere di portare la propria auto al Parcheggio Sosta Lunga, nell’aeroporto di Torino Caselle. Questa zona di sosta si trova nelle vicinanze dell’aerostazione e offre fino a un massimo di 184 tutti scoperti.

I parcheggi ufficiali dell’aeroporto all’aperto sono accessibili a tutti coloro che devono partire o aspettare qualcuno che sta per arrivare a Torino.

Qualunque sia il periodo di sosta bisogna considerare che quest’area è completamente all’aperto, quindi soggetta ai principali eventi atmosferici. Inoltre, il parcheggio si trova all’interno dell’aeroporto ma non presenta un custode.

Sosta gratuita all’aeroporto di Torino

Se si deve fare una sosta veloce è possibile lasciare l’auto anche nella zona dedicata a chi non vuole parcheggiare per più di 10 minuti gratuitamente. L’area è sita al livello in cui ci sono le partenze. Ci sono un totale di 50 posti scoperti, mentre altri 40 posti sono al coperto raggiungendo il secondo piano del parcheggio. La sosta è gratuita fino ai dieci minuti, ma si può lasciare l’auto nell’area coperta o scoperta per un massimo di 40 minuti, pagando la somma extra per i 30 minuti in più.

Per il pagamento della sosta breve oltre i 10 minuti, è possibile recarsi direttamente all’uscita tramite al Telepass, con il bancomat o le carte di credito. Oppure ci si può recare ad una delle casse automatiche che accettano denaro in contanti e sono posizionate nella zona d’uscita.

Parcheggio al quarto piano coperto dell’Aeroporto di Torino Caselle

Chi vuole parcheggiare all’interno del parcheggio coperto può scegliere di raggiungere il Multipiano Coperto al quarto piano collegato a due corridori coperti che portano alla zona dell’Aerostazione Partenze. Entrando con l’auto al Multipiano Coperto fino ai parcheggi del quarto piano è possibile da li accedere direttamente al Terminal con passaggi al coperto.

Parcheggio al quinto piano scoperto

Infine, per parcheggiare l’auto all’aeroporto di Torino Caselle è possibile scegliere di accedere al parcheggio scoperto che si trova al quinto piano. Questo parcheggio non è accessibile direttamente all’arrivo in aeroporto, ma bisogna obbligatoriamente acquistare il biglietto online sul sito dell’Aeroporto di Torino.

Dunque se non si ha il ticket non si potrà raggiungere il parcheggio sito al quinto piano scoperto, questo vale anche per chi parcheggia di solito con il Telepass.

Sia all’interno dell’aeroporto Torino Caselle sia nelle vicinanze è possibile trovare diverse soluzioni per parcheggiare la propria automobile sia per un breve sia per un lungo periodo a seconda delle proprie esigenze.