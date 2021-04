Fossano: Tallone incontra l’Associazione Fieristi Italiana per le giornate di mercato straordinario

Si svolto questa mattina l’incontro tra il sindaco di Fossano Dario Tallone e Serena Tagliaferri, rappresentante dell’Associazione Fieristi Italiana e membro del gruppo IoApro. La visita, avvenuta a sorpresa, è stata fatta per ringraziare il primo cittadino di essere stato tra i primi in Italia ad autorizzare un mercato straordinario.



Nelle giornate di domenica 2 e lunedì 3 maggio infatti, in concomitanza della festività di san Giovenale, per le vie del centro storico sarà presente in via straordinaria il mercato rionale. A differenza della manifestazione di Expoflora, è stata possibile l’autorizzazione di queste due giornate poiché non rientranti nella categoria di manifestazione.



“Questa mattina ho ricevuto una piacevole visita, a sorpresa, da parte di Serena Tagliaferri che mi ha ringraziato per per essere tra i primissimi sindaci italiani ad aver autorizzato un mercato straordinario- ha dichiara il sindaco Tallone -. Un nuovo piccolo segnale verso la Fossano che riparte”



“Finalmente dopo 14 mesi, un sindaco che ha avuto il coraggio di firmare la delibera che ci permette di tornare a lavorare - il commento della rappresentate Tagliaferri -. La festività di san Giovenale si svolgerà nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti-Covid. Ringraziamo la Protezione Civile per essersi messa a disposizione del controllo dell’area mercatale”.