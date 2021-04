Previsto un intervento da 1,3 milioni di euro sul ponte dell'Olla a Gaiola: oggi le prove di carico dinamiche

Anas ha programmato per oggi 21 aprile le prove di carico dinamiche sul ponte dell’Olla, tra il km 5,850 e il km 6,000 della strada statale 21 “del Colle della Maddalena” a Gaiola,. I dati raccolti confluiranno nella progettazione esecutiva della seconda fase di interventi in programma per un investimento pari a circa 1,3 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni sarà attivo il senso unico alternato nella fascia oraria 8:00 – 18:00.

Completato nella prima metà di aprile il consolidamento del rivestimento superficiale dell’infrastruttura, la progettazione attualmente in corso prevede il restauro conservativo dell’opera tramite il risanamento dei giunti e della pavimentazione e il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che hanno causato l’usura delle superfici in pietra e il distacco di materiale corticale.

Le ispezioni approfondite sul ponte dell’Olla sono state avviate nel 2018 in collaborazione con il Politecnico di Milano. L’esito delle indagini, concluse nel giugno del 2020, ha portato a escludere problematiche strutturali dell’opera dando l’avvio alla progettazione del restauro conservativo.