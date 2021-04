Colle Tenda: Lega, grati a viceministro Morelli, lavori tunnel ripartono a inizio estate.

"Per il tunnel del Tenda una giornata importante. Sono stati condivisi alcuni punti fermi in un clima di serena collaborazione tra tutti gli attori istituzionali intervenuti. Ringraziamo in particolar modo il Viceministro Morelli, che ha tenuto fede in prima persona alla promessa di coinvolgere i territori in questa importante decisione".

Lo dichiarano i parlamentari cuneesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi a margine del vertice al Ministero dei Trasporti tra il Viceministro Alessandro Morelli, il neo commissario straordinario per il Tunnel del Tenda Nicola Prisco, l'AD di Anas Massimo Simonini e la delegazione cuneese composta dal sindaco di Limone P.te Massimo Riberi, il Prefetto Fabrizia Triolo, il Presidente della Provincia Federico Borgna e l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi.

Al centro dell'incontro, le due ipotesi presentate da Anas per uscire dallo stallo che vede il cantiere del raddoppio del Tunnel del Tenda fermo dopo la frana sul versante francese a seguito della tempesta Alex che ha duramente colpito la zona il 2 ottobre scorso.

"Il prossimo passo - sottolineano - sarà la Cig del 5 maggio durante la quale auspichiamo che, anche con la convergenza della parte francese, si prenda una decisione definitiva per riprendere i lavori al tunnel già dall'inizio dell'estate. Abbiamo chiesto anche al Viceministro di farsi interprete del fatto che la Cig deve mettere la Francia davanti alle proprie responsabilità in merito all'autorizzazione per i lavori ferroviari a sud di Breil in direzione Ventimiglia per riaprire il prima possibile l'unico importante collegamento tra Liguria e il capoluogo cuneese. Da parte nostra, continueremo col massimo impegno a seguire attivamente la vicenda perché occorre arrivare alla soluzione definitiva di questa problematica viaria di importanza primaria per tutta la Granda e non solo! "