Sabato 24 aprile a Fossano verrà inaugurata la passerella di via Torino

Verrà inaugurato sabato, 24 aprile, la passerella ferroviaria di via Torino tanto attesa dalla città di Fossano. L’apertura, proprio a pochi giorni dall’inizio del mese santo per tutta la diocesi locale, rappresenterà anche un’occasione per tutti i pellegrini che, attraverso la ciclopedonale, si vorranno recare al Santuario di Cussanio per il quinto centenario della comparsa della Madonna.



La posa della passerella, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 di marzo, ha rappresentato un ultimo tassello verso il completamento di un’opera che permetterà di collegare, con una ciclopedonale, il centro della città degli Acaja con l’area industriale e Genola. L’annuncio ufficiale è ancora in attesa, mancherebbe un foglio all’ingegnere RFI per concedere con il via libera, ma sarebbe questione di poche ore prima dell’ufficialità. Da sabato dunque, i pedoni che quotidianamente sono obbligati ad attraversare lo stretto e trafficato cavalcavia di via Torino potranno farlo in piena sicurezza.

Dal comune di Fossano il sindaco Dario Tallone esprime grande soddisfazione e comunica che sono in corso d’opera i lavori di sistemazione del verde nei pressi della pedonale.