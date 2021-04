Le migliori alternative a photoshop graztis

Stai cercando un’alternativa a Photoshop gratuita con le stesse funzioni? Dai un'occhiata a questo articolo e scopri le 5 migliori opzioni per modificare le immagini online e sul tuo PC senza dover pagare nessun abbonamento. Potrai conoscere programmi simili a Photoshop gratis.

Molte delle scelte contenute in questo elenco non offrono altrettanti strumenti integrati come Photoshop. Comunque, se sei un fotografo principiante, non hai bisogno di un'interfaccia complicata e di un software a pagamento.

Perchè Devi Provare le Alternative Photoshop

Photoshop è in commercio da molti anni ormai, ma è troppo costoso per gli utenti che non ci lavorano spesso e lo usano solo per l'editing di immagini semplici. Dal momento che un abbonamento mensile a Photoshop costa più di $ 30, non ha alcun senso pagare per modificare un paio di foto al mese. Per questo motivo devi provare i programmi simili a Photoshop.

Se vuoi avere Photoshop gratis o utilizzare un’alternativa a Photoshop, questo articolo ti sarà utile. Ti parleremo delle 5 migliori alternative a Photoshop gratuite. Alcuni programmi simili a Photoshop sono utili per il ritocco di immagini di base, altri sono perfetti per la progettazione grafica e altri ancora possono essere utilizzati per entrambi gli scopi.

1. Online Photoshop Editor – Per l’Editing Online

Vantaggi:

Crea file PSD

Livelli modificabili

Filtri

Vasta scelta di caratteri

Appllicazione web-based

Strumento penna e pennello

Svantaggi:

Nessuno

Funzioni di foto editing: Photoshop Online è un editor di immagini per lavorare con grafica raster e vettoriale. Può affrontare qualsiasi compito. Le sue caratteristiche principali includono livelli, filtri, preset, effetti 3D e opzioni che ti consentono di rendere le tue immagini sfocate o aumentarne la nitidezza. Puoi anche utilizzare una gamma di filtri per modificare le tue foto con diversi stili.

Funzioni aggiuntive: Puoi installarlo sul tuo computer, laptop, tablet o telefono. Mentre esegui l’editing, puoi disconnetterti da Internet e continuare il lavoro offline. Il servizio ti permette di aprire più documenti contemporaneamente e di passare da uno all'altro. Inoltre, puoi modificare i testi utilizzando i tasti di scelta rapida classici. Fornisce centinaia di font e pennelli più usati. Inoltre, puoi importare vari file di caratteri . E' un'ottima alternativa a Photoshop.

2. GIMP – Per una Completa Gamma di Editing

Vantaggi:

Strumenti per l'editing di immagini professionali

Nessuna pubblicità

Una barra strumenti della cronologia

Taglio immagine

Svantaggi:

Interfaccia scomoda e obsoleta

Nessuno strumento per il disegno

Manca il filtro RAW della fotocamera

Funzioni di foto editing: Questa è uno dei migliori programmi simili a Photoshop gratuiti perché mette a disposizione molti strumenti per il disegno, il ritocco avanzato delle immagini, l'elaborazione in batch, la conversione di file e tutto ciò che potresti aspettarti da questo tipo di software.

Inoltre, ha una serie di strumenti di disegno, tra cui il Pennello, la Matita, l’Aerografo, lo strumento Clona e altro ancora. Offre anche strumenti di campionamento sub-pixel. Puoi anche usare il suo editor di sfumature, uno strumento di sovrapposizione, pennelli e motivi personalizzati. E' molto popolare tra le alternative Photoshop.

Funzioni aggiuntive: Questo software supporta i formati JPEG (JFIF), GIF, PNG, TIFF e file di icone di Windows. Supporta anche i file PSD, tuttavia, a volte non è in grado di leggere tutti i livelli. Puoi anche utilizzare un plug-in che supporta alcuni formati rari. Questo software funziona su macOS, Windows e Linux. E’ senz’altro da considerare tra le alternative Photoshop.

3. PhotoWorks – Per Ritocco Rapido dei Ritratti

Vantaggi:

Requisiti hardware minimi

Curva di apprendimento facile

Supporta più di 450 formati RAW

Strumenti di editing e ritocco basati su Intelligenza Artificiale

Svantaggi:

Solo per Windows

Non supporta il formato PSD

Mancano strumenti per il disegno

Funzioni di foto editing: Questa è un'ottima alternativa a Photoshop gratuita in quanto ha un'interfaccia ben congegnata e funzioni potenti. I suoi strumenti di Intelligenza Artificiale sensibili al contenuto rendono notevolmente più semplice l’editing di paesaggi e ritratti. Questo software è perfetto per il ritocco dei ritratti poiché supporta la tecnologia di riconoscimento facciale e dispone di una raccolta di preset.

Funzioni aggiuntive: PhotoWorks, tra tutti i programmi simili a Photoshop, ha requisiti hardware minimi, il che significa che puoi eseguirlo anche su un PC con caratteristiche limitate. Supporta più di 450 formati RAW, ha un'interfaccia semplice e intuitiva e molti strumenti per principianti e designer professionisti.

4. Colorcinch – Per una Correzione Ideale del Colore

Vantaggi:

Interfaccia semplificata

Compatibile con tutte le piattaforme

Non richiede una registrazione

Più di 50,000 vettori grafici e icone

Svantaggi:

Non puoi usarlo offline

Funzioni di foto editing: Questa alternativa a Photoshop gratis è un editor che si basa sul Web di facile utilizzo. Ha molti preset, grafici e altri strumenti creativi. Grazie agli effetti speciali basati sull'Intelligenza Artificiale, come Cartoonizer, può trasformare le immagini in cartoni animati, schizzi e disegni.

Afunzioni aggiuntive: Poiché è web-based, non hai bisogno di scaricarlo e installarlo. È compatibile con macOS, PC Windows e Linux. È necessario disporre di una connessione Internet stabile. Questo software fornisce 1,5 milioni di immagini stock ad alta risoluzione per uso personale e commerciale. Ti permette di salvare i tuoi file nei formati PNG, JPG e PDF con una risoluzione fino a 300 DPI.

5. Krita – Per Ritocco e Disegni Digitali

Vantaggi:

L’interfaccia e gli strumenti sono simili a Photoshop

Interfaccia utente facile da personalizzare

Supporta formati PSD

Opzioni avanzate di gestione dei livelli

Per Linux, macOS, e Windows

Svantaggi:

Manca il filtro RAW

Non ha una barra degli strumenti della cronologia

Performance bassa

Funzioni di foto editing: Questo software ti permette di lavorare con i livelli delle immagini, regolare i colori, utilizzare maschere, selezioni, filtri e molti altri strumenti. Sono disponibili filtri per la regolazione della luminosità, del colore e del contrasto. Oltre agli strumenti di ritocco, puoi usare molti filtri comuni (come una maschera di contrasto), livelli di regolazione e maschere.

Funzioni aggiuntive: Può funzionare in diversi spazi colore e con vari modelli di colore, tra cui RGB, CMYK, LAB, nella modalità da 8 a 32 punti per canale. Offre diversi pennelli e metodi di fusione. Puoi esportare i tuoi file usando FFmpeg. Un altro vantaggio di questo software di disegno open source è una tela ruotabile infinita.