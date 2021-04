Gli studenti del “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo hanno incontrato Carlo Malerba

Venerdì 23 aprile, dalle ore 11:00 alle 13:00, i ragazzi del corso “Industria e artigianato per il Made in Italy” dell’IIS “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo hanno incontrato, in modalità videoconferenza, l’architetto Carlo Malerba, presidente dell’ADI (Associazione design Industriale) del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Malerba è architetto, designer e docente presso il Politecnico di Milano. Laureatosi al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua attività a fine anni ’70, rivolgendo la propria ricerca professionale verso progetti di immagine legati a realtà industriali e commerciali, divenendo noto nel settore per aver sviluppato progetti con grandi nomi dell’industria italiana. Fondatore nel 1985 dello studio “Carmadesign”, ha impostato il suo lavoro sulla collaborazione tra architetti, grafici e comunicatori, con progetti in Italia, Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Brasile e Cina, firmando, tra l’altro, nel 2016, il progetto grafico del catalogo del XXIV Compasso d’Oro, il più antico riconoscimento al mondo conferito per il design industriale.

L’incontro con i ragazzi del corso legno del “Denina Pellico Rivoira” è stato un momento importante di un percorso che vede l’architetto e l’ADI attivi nel mettere in comunicazione la realtà del design e delle imprese con le nuove generazioni, diffondendo il concetto di centralità del design sia a livello produttivo che a livello sociale e culturale. Partendo dall’osservazione del laboratorio di Isasca in cui i ragazzi svolgono le loro attività di laboratorio, avvenuto grazie all’invito dei fratelli Foglio del consorzio “Saluzzo Arreda”, l’architetto si è interessato a sentire la voce di studenti e docenti e a conoscere le attività del corso legno, in quanto ricco di potenzialità creative per innovare la produzione di domani.

In questo senso, l’incontro si colloca come punto di partenza di una collaborazione e di un dialogo attivo tra l’architetto e Adi, il corso “made in Italy” del “Denina Pellico Rivoira” e il mondo produttivo, rappresentato in primo luogo dal consorzio "Saluzzo Arreda”.

Il punto focale della conferenza è stato l’interrogativo “Che forma ha il design?”, a cui Malerba ha cercato di rispondere mostrando agli studenti una serie di oggetti premiati con il “Compasso d’Oro”, tratti dall’”ADI design index” e facendo capire quanto il design sia importante per mettere in relazione il piano delle idee e quello degli oggetti, attraverso la progettazione, elemento fondamentale in una scuola che fonda sulla progettualità e sulla realizzazione laboratoriale di oggetti in legno il punto di forza della sua attività.

Gli studenti hanno risposto con interesse ai vari spunti offerti dalla conferenza, soprattutto hanno potuto osservare oggetti dai profili innovativi, sicura fonte di ispirazione per loro, futuri artigiani, che sperimentano ogni giorno lo studio di forme e materiali per prepararsi al mondo del lavoro nel modo più dinamico possibile.