L'Unitre di Cuneo propone una lezione online sulla figura di Alice Schanzer

Per la prossima lezione on line di Unitre Cuneo giovedì 29 aprile alle ore 15,30 Daniela Bernagozzi tratterà l’argomento: "La giovane Alice - A. Schanzer non ancora Galimberti: una poetessa e scrittrice romana futura cuneese”

Insegnante e poetessa romana, era convinta di volersi dedicare ad una vita indipendente di studio e di lavoro intellettuale quando, a 28 anni, conosce e sposa l’allora Ministro delle Poste Tancredi Galimberti. L'anno dopo si trasferiscono a Cuneo, dove nascono i due figli Carlo Enrico e Tancredi, il futuro comandante partigiano Duccio Galimberti.

Daniela Bernagozzi, insegnante al Liceo Peano Pellico di Cuneo, si occupa di storia e ha pubblicato diverse opere con Primalpe.