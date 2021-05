Come comprare casa a Malta: dove, costo e procedure

Quando compri casa a Malta ci sono una serie di procedure da conoscere e seguire. I requisiti per l’acquisto di una casa dipendono dalla tipologia di abitazione e la sua locazione.

Quali sono i principali requisiti?

Promessa di acquisto (POS): una volta che il venditore e l’acquirente si sono messi d’accordo sul prezzo e le condizioni di acquisto, le due parti si impegnano in una promessa d’acquisto. Si tratta di un contratto scritto, redatto in inglese e valido tra i 3 e 6 mesi, in cui le due parti si impegnano a rispettare l’accordo d’acquisto della casa.

una volta che il venditore e l’acquirente si sono messi d’accordo sul prezzo e le condizioni di acquisto, le due parti si impegnano in una promessa d’acquisto. Si tratta di un contratto scritto, redatto in inglese e valido tra i 3 e 6 mesi, in cui le due parti si impegnano a rispettare l’accordo d’acquisto della casa. Deposito: è richiesto un deposito da parte dell’acquirente di una somma pari al 10% del prezzo totale, come indicato anche all’interno della promessa d’acquisto. Insieme a tale cifra, l’acquirente dovrà pagare una imposta di bollo dell'1% al governo maltese (ufficio delle entrate). Questo deposito verrà dato a favore del venditore se l'acquirente non riesce a completare l'acquisto a causa di problemi legali o altre ragioni.

è richiesto un deposito da parte dell’acquirente di una somma pari al 10% del prezzo totale, come indicato anche all’interno della promessa d’acquisto. Insieme a tale cifra, l’acquirente dovrà pagare una imposta di bollo dell'1% al governo maltese (ufficio delle entrate). Questo deposito verrà dato a favore del venditore se l'acquirente non riesce a completare l'acquisto a causa di problemi legali o altre ragioni. Imposta di bollo: un altro 5% del costo complessivo dovrà essere pagato allo Stato una volta verificati i requisiti della promessa di acquisto e firmato il contratto finale da parte dell’acquirente.

un altro 5% del costo complessivo dovrà essere pagato allo Stato una volta verificati i requisiti della promessa di acquisto e firmato il contratto finale da parte dell’acquirente. Spese notarili : sono comprese tra l'1% e il 3%. Il Notaio è responsabile della redazione del contratto di proprietà (che rappresenta l'acquirente) garantendo allo stesso tempo la chiara titolarità dell'immobile.

: sono comprese tra l'1% e il 3%. Il Notaio è responsabile della redazione del contratto di proprietà (che rappresenta l'acquirente) garantendo allo stesso tempo la chiara titolarità dell'immobile. Certificato EPC: richiesta di un certificato EPC di prestazione energetica.

Le spese elencate sono tutte sostenute dall’acquirente, mentre il venditore si occupa delle spese relative al servizio svolto dall’agenzia di vendita. Quest’ultime variano in base al fatto che l’immobile sia stato affidato in esclusiva (3,5%) ad una sola agenzia oppure no (5%). In entrambi i casi, ci sarà un obbligo di pagamento del 18% d’IVA. Infine, bisogna inoltre dimostrare da entrambe le parti che i soldi impiegati nella compravendita dell’immobile non provengano da attività illecite, tramite la valutazione dei rischi “Due diligence”.

Permessi AIP e condizioni d’acquisto per acquirenti UE o extra UE

Gli individui che non sono cittadini maltesi possono essere soggetti a specifiche restrizioni sulla proprietà che acquistano. I cittadini stranieri che intendono comprare casa possono infatti comprarne una sola che deve essere utilizzata a proprio uso, solo dopo aver ricevuto il cosiddetto permesso AIP (Acquisition of Immovable Property). Il valore minimo dell’immobile d’acquistare dovrà essere di almeno € 107.670 per appartamenti o per le maisonette (villini a due livelli tradizionali) o di almeno € 179.400 per le altre tipologie immobiliari.

Fanno eccezione l’acquisto di proprietà nelle “Lifestyle Developments” o in altre SDA (special designated areas). In queste aree specifiche, gli acquirenti europei e non possono acquistare più di un immobile senza restrizioni e una volta acquistato possono decidere di metterlo in affitto. Tra queste aree speciali abbiamo Portomaso, Gozo , Marsascala, Mellieha, San Ġiljan.

Queste proprietà generalmente offrono un tasso di ROI (ritorno di investimento) più alto a causa della posizione privilegiata, dei servizi residenziali, del contesto paesaggistico e dell'atmosfera vacanziera, rendendole una scelta popolare sia per gli acquirenti locali che per quelli stranieri.

Il permesso AIP non è obbligatorio per i cittadini europei che acquistano casa come loro residenza primaria, che intendo acquistarla per scopi di investimento o che sono stati residenti a Malta per almeno 5 anni continuativi.

Che cos’è l’imposta di bollo per i beni immobili di Malta?

Attualmente non c’è una tassa sulle proprietà a Malta. Al suo posto abbiamo una imposta di bollo che è pagabile solo in caso di trasferimento effettivo dell'immobile da una parte all'altra. Si tratta di un pagamento una tantum che equivale al 5% di tassa sul prezzo totale di acquisto.

L'imposta è calcolata sul valore del corrispettivo per il trasferimento dell'immobile oppure, se superiore, sul valore di mercato dell'immobile e viene pagata dall'acquirente. La promessa d’acquisto (POS o Konvenju in lingua locale) non sarà considerata valida a meno che un pagamento provvisorio equivalente al 20% della tassa di bollo totale non venga pagato al Commissario per le entrate fiscali entro 21 giorni dalla firma dell’atto.

Il governo maltese ha recentemente introdotto un'aliquota ridotta dell'imposta di bollo al 3,5% sui primi 150.000 euro, con il 5% applicato sul valore rimanente. Secondo l’Immovable Property Act maltese, l’aliquota ridotta non può essere applicata alle persone non residenti che richiedono un permesso.

Nota bene, nessuna imposta di bollo si applica sul valore dei beni mobili (cioè sui mobili e sugli arredi) trasferiti con il bene immobile.

Come ottenere un prestito per la casa a Malta?

È possibile richiedere un prestito per la casa a Malta da parte della maggior parte di banche presenti sul territorio. Per la richiesta occorre far domanda dimostrando un reddito costante e regolare. In genere si può contare su termini flessibili e tassi d’interesse ragionevoli. Alcune agenzie come la MaltaSothebysRealty possono supportarti e agevolarti nella relazione con le banche in tale processo d’acquisto di un immobile tramite mutuo.

Perché investire in un immobile a Malta?

Che tu sia interessato a investimenti immobiliari per il benessere della tua famiglia, per prepararti al momento della tua pensione, per avere uno spazio commerciale per incrementare la tua attività o un appartamento da affittare tutto l’anno, Malta è l'opportunità di investimento ideale.

Malta è la più grande isola di un arcipelago immerso nel bellissimo Mar Mediterraneo, circondata dal mare blu, con meravigliose coste dall’acqua cristallina e un clima invidiabile che gode di 300 giorni di sole all’anno. L’isola non è lontana dall’Italia ed è ben collegata al resto d’Europa tramite moltissime linee aeree giornaliere. Ci sono anche alcuni traghetti che partono quasi ogni giorno dalla Sicilia, dal porto di Pozzallo.

La posizione strategica dell'isola, il clima favorevole e l'economia stabile, rendono quindi l'acquisto o l'affitto di una proprietà a Malta l'investimento ideale.

Nonostante la crisi dovuta al COVID-19, alcuni report di esperti prevedono che Malta continuerà ad essere una delle economie più velocemente in crescita in Europa nei prossimi anni. Ciò rende Malta un valido Paese dove investire prossimamente nell’acquisto o nell’affitto di una proprietà sia per acquirenti locali che internazionali.

Negli ultimi anni Malta si è affermata sempre più per la sua bellezza paesaggistica, la tradizione unica e la sua ricca storia. Oltre a ciò, la stabilità economica dell’isola ha attratto numerosi investitori internazionali e le loro compagnie. Inoltre, molti imprenditori non Europei sono stati attratti dal programma di cittadinanza per investimento.

Come risultato si è avuto un boom del mercato immobiliare nell’isola, che ha portato anche allo sviluppo di progetti innovati di costruzione con particolare attenzione a valorizzare e preservare il patrimonio maltese. Molte proprietà storiche sono state quindi ristrutturate e messe a nuovo per recuperare il loro antico splendore. Iniziative di questo tipo sono sostenute anche grazie a incentivi nazionali e speciali concessioni governative. Inoltre, il governo sta tentando di promuovere l’acquisto degli immobili tramite una riduzione delle tasse per il primo e secondo acquisto sull’isola.

L’isola di Malta fornisce quindi proprietà per tutti gusti: da meravigliose case sulla costa nelle Special Designated Areas ad appartamenti moderni in lussuosi grattacieli con vista mozzafiato, ma anche case storiche rinnovate e dotate di tutti i comfort necessari.

Per trovare la proprietà perfetta per te ti suggeriamo di rivolgerti alla Malta Sotheby’s International Realty.