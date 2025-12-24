Polaris Viaggi conquista Costa Crociere: miglior agenzia gruppi del Nord Italia

Dalla Costa Smeralda, l’agenzia Polaris Viaggi & Crociere di Bagnolo Piemonte è tornata a casa con una grande soddisfazione. Durante l’evento che ha celebrato i protagonisti del mare 2025, l’agenzia ha ricevuto da Costa Crociere due riconoscimenti importanti: il Delfino, simbolo dell’impegno e della dedizione verso i clienti, e soprattutto il premio come Miglior Agenzia Gruppi Nord Italia.

Un risultato che vale doppio perché ottenuto superando agenzie di grandi città, realtà strutturate e abituate a numeri importanti. Polaris Viaggi & Crociere ha dimostrato che non servono grandi metropoli per fare grandi cose, serve metodo, costanza e la capacità di creare relazioni vere con le persone.

Essere un’agenzia di un paese come Bagnolo Piemonte è diventato un punto di forza: qui il rapporto con i clienti è diretto, umano, fatto di fiducia e di conoscenza reciproca. È proprio da questo legame che nasce il successo delle crociere di gruppo, vero cuore del lavoro di Polaris.

Negli anni l’agenzia ha costruito una proposta chiara, riconoscibile. Le crociere tematiche sono sempre state uno dei cavalli di battaglia: la crociera per la Festa del Papà, quella per la Festa della Mamma e San Valentino, la Festa dei Nonni, fino ad arrivare alle crociere con un tema comune forte, come quella dedicata agli agricoltori partita nel mese di novembre. Occasioni diverse, unite da un’idea semplice: viaggiare insieme, condividere esperienze e sentirsi parte di un gruppo.

Nel corso dell’anno Polaris Viaggi & Crociere ha portato oltre 1.000 crocieristi in gruppo, superando di gran lunga le prenotazioni individuali. Proprio questi numeri hanno attirato l’attenzione di Costa Crociere, che ha riconosciuto il valore della capacità di creare e gestire gruppi numerosi e organizzati.

La crociera di gruppo ha qualcosa in più: c’è sempre un tour leader o un accompagnatore che segue il gruppo, organizza i momenti comuni e diventa un punto di riferimento a bordo. Si mangia insieme, si balla insieme, ci si ritrova negli spazi comuni della nave. Allo stesso tempo, ognuno è libero di vivere la nave come preferisce, partecipando alle attività individuali o rilassandosi quando vuole.

Un ruolo fondamentale lo gioca anche la comunicazione: Polaris Viaggi & Crociere ha investito molto nel racconto delle proprie iniziative, utilizzando i social per promuovere eventi, crociere tematiche e nuove proposte. Il sito www.polarisviaggi.it è il punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato: qui vengono pubblicate tutte le proposte future e i messaggi che l’agenzia vuole condividere con il proprio pubblico.

Lo sguardo ora è già rivolto al 2026, con tante nuove idee in cantiere e l’obiettivo di continuare a far crescere il mondo dei gruppi e delle community che viaggiano insieme.

A commentare questo traguardo è Aldo Bruno, titolare di Polaris Viaggi & Crociere: “Questo premio è il risultato di anni di lavoro e del rapporto che abbiamo costruito con i nostri clienti. Noi crediamo molto nel gruppo, perché crea valore, amicizia e ricordi condivisi. Essere premiati da Costa Crociere, confrontandoci con realtà molto più grandi, è una soddisfazione enorme e ci dà ancora più energia per il futuro”.

Polaris Viaggi & Crociere continua così il suo percorso, dimostrando che con passione, organizzazione e attenzione alle persone si possono ottenere risultati importanti, partendo da un piccolo paese e arrivando lontano, molto lontano.

Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.polarisviaggi.it/ o contatta Aldo Bruno al numero 333 71 21 773.