Secondo te, dove si conoscono le coppie di quest’epoca?

Oggi non è difficile incontrare qualcuno. È difficile incontrare la persona giusta.

Da Anna e Anna Agenzia per single arrivano persone che hanno fatto chiarezza dentro di sé. Persone consapevoli, che non cercano riempitivi, ma presenza. Persone risolute, che credono ancora nei legami autentici e duraturi.

Qui gli incontri non nascono per caso. Nascono dall’ascolto, dal rispetto, dal desiderio sincero di costruire qualcosa che resti.

È per questo che, in un’agenzia come la nostra, si formano le coppie più solide. Perché quando due persone sanno chi sono e cosa vogliono, l’amore trova spazio per crescere.

Forse le coppie di oggi non si incontrano ovunque. Forse si incontrano nel posto giusto.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui Single, 40 anni

Alessandro, 40 anni, alto, bruno, profondi occhi verdi, graduato del Corpo dei Vigili del Fuoco, carattere forte, idealista, insegna karate ai bambini: disciplina sul tatami, pazienza nella vita. single, non per mancanza di valori, ma perché non ha ancora trovato una donna di cui innamorarsi davvero e a cui regalare il suo cuore. Cerca una donna autentica, con cui ridere, condividere e costruire qualcosa di vero. E ora la domanda inevitabile: forse sei tu che stai leggendo? Chiama al 3403848047

Lui Single, 51 anni

Simone, 51 anni, laureato in ingegneria: arguto, intuitivo e con il vizio di pensare (anche troppo!). Brizzolato, fisico sportivo, profondi occhi chiari. Quando non lavora, pedala chilometri o scia. Cerca una donna intelligente, ironica e femminile: niente superpoteri richiesti, solo la capacità di ridere insieme, obiettivo dichiarato: essere felici in due, con leggerezza, complicità e una buona dose di ironia, nota tecnica: cuore affidabile, progetto a lungo termine. Chiamalo al 3403848047

Lui single, 62 anni

Matteo, 62 anni, signore brillante, divertente, con una barzelletta sempre pronta (terapia gratuita inclusa). Medico psicologo di professione, curioso della vita e delle persone. Ha una figlia grande già sposata, vive solo, quindi tempo, serenità e valigia sempre pronta: nel tempo libero ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi, meglio se in buona compagnia. Il suo sogno? Incontrare una brava signora, con cui condividere viaggi, chiacchiere, sorrisi e quella complicità che rende tutto più leggero. Effetti collaterali possibili: buonumore costante! Chiama al 3403848047!!!!

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Mi chiamo Roberta, ho 30 anni, bionda, e sorriso che mette allegria, dicono. vivo a contatto con la natura: mi piace coltivare fiori, produco miele e amo le lunghe camminate in montagna. Cerco un uomo semplice e sincero, l’età non è importante, ma lo è il cuore. Vorrei innamorarmi davvero e costruire qualcosa di serio: matrimonio o convivenza, passo dopo passo, con rispetto e complicità. Se ami la natura, le cose genuine e i sorrisi veri, potremmo capirci molto bene!... Cercami al 3403848047!

Lei single, 40 anni

Rebecca, grandi occhi scuri, fisico armonioso. 40 enne molto femminile, programmatrice informatica di professione, con valori veri. Ama cucinare, ricevere amici e creare un’atmosfera calda e accogliente. Crede ancora nel vero amore e sogna di incontrare l’uomo giusto: anche più maturo, purché sincero, se cerchi una donna con cui condividere complicità, serenità e tanti momenti belli, potresti averla trovata.

A volte l’amore inizia con una semplice telefonata. Chiama al 3403848047!

Lei single, 51 anni

Angela, 51 anni, piemontese DOC. Donna avvenente, curata, bionda, occhi celesti e sorriso sincero. Vive sola, cuore libero, e ancora tanta voglia di condividere. Da sempre si dedica al volontariato per la comunità del suo paese e, sì, lavora come cuoca, per gli Alpini, ama la vita tranquilla, le cose semplici ma vere. Immagina il suo futuro accanto a un uomo leale, onesto, anche più grande, con cui volersi bene davvero, se pensi che il rispetto conti più delle promesse e che l’ironia renda tutto più leggero, potresti essere sulla stessa lunghezza d’onda... Chiama al 3403848047!

Lei single, 61 anni

Ornella, bella donna 61enne, bionda, stupendi occhi celesti, animo gentile. Rimasta vedova giovane, ha dedicato tutta se stessa alla famiglia, con amore e responsabilità. Oggi, rimasta sola, sente il desiderio sincero di condividere la vita con un bravo signore italiano, possibilmente non fumatore, con cui scambiarsi affetto, attenzioni e serenità. Non ama la solitudine: crede ancora nella tenerezza, nel rispetto e nella bellezza di avere qualcuno accanto a cui voler bene davvero. Perché non è mai troppo tardi per tenersi per mano e sorridere insieme. Chiama al 3403848047!

