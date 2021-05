MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo pasticcini salati con lamponi

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il lampone

è un frutto globoso, di color rosso/rosa e ricoperto da una finissima peluria. Insieme a mirtillo, mora, ribes e fragoline, definisce la famosa famiglia dei “piccoli frutti”, tanto ricercata per l’alto contenuto di antocianine, i pigmenti che caratterizzano i loro colori (rosso-blu-viola) e che - al tempo stesso - fungono da protezione contro vecchiaia e malattie degenerative grazie al loro potere antiossidante.

PASTICCINI SALATI CON LAMPONI

Tempi

25 minuti



Ideale per…

l’antipasto/aperitivo



Ingredienti (4 persone)

60 g di lamponi freschi

140 g di ceci (già cotti)

4 fette di pane integrale in cassetta

1 cucchiaio di pasta di sesamo

3 capperi

1 cucchiaio di olio evo

Succo di limone fresco q.b.

Cumino e curcuma q.b.

Procedimento

1. Appiattite ogni fetta di pane con un mattarello, quindi tagliatene 2 in 4 quadrati e le restanti 2 a forma di stelline (con l’ausilio di un tagliabiscotti)

2. Fate tostare le stelline di pane 1 minuto per lato

3. Modellate a forma di cestino i quadrati di pane aiutandovi con gli stampi dei mini muffin e passateli in forno già caldo a 100°C per 5 min.

4. Preparate la crema di ceci frullandoli con la pasta di sesamo, i capperi, l’olio evo, il succo di limone, la curcuma e il cumino

5. Preparate i pasticcini salati farcendo i cestini di pane e ricoprendo le stelline con la crema di ceci ottenuta

6. Decorate i pasticcini con 1 lampone su ognuno





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un finger food ricco di nutrienti, minerali, acido folico e antiossidanti grazie anzitutto alla presenza benefica del lampone. Il pane integrale forma un guscio con pochissimi grassi e tante fibre che, aggiunto ai carboidrati complessi di questo alimento, conferisce un ottimo senso di sazietà. Non mancano le proteine grazie alla presenza dei ceci, ricchi altresì di ferro (1,5 mg su 100 g di ceci già cotti) e calcio (40 mg su 100 g di ceci già cotti). In aggiunta avremo il calcio, presente in una concentrazione davvero elevata nella pasta di sesamo (ben 975 mg su 100 g!). Capperi e curcuma donano la giusta sapidità senza la necessità di addizionare altro sale, mentre la vitamina C del limone (oltre a quella del lampone) aiuta ad assorbire al meglio il ferro di cui sono ricchi i ceci.

Se avanzano?

Usate i lamponi per fare una salsa agrodolce e frullate i pasticcini per comporre delle polpettine da servire con l’intingolo.