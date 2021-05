Tre nuove date per le Open day dei Sentieri dei Frescanti

Sarà particolarmente ricco il calendario appuntamenti dei Sentieri dei Frescanti con le open day gratuite alla scoperta del patrimonio artistico facente parte dell'interessante circuito. Dopo il successo del 1° maggio si prosegue con altre tre date a partire da domenica 9 maggio dedicate alle visite di quattro beni importanti che si trovano a Magliano Alfieri, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Perno, Monticello d'Alba.

L'architetto Silvana Pellerino dello StudioEco di Alba e promotore del progetto spiega "Sentieri dei Frescanti riparte con un calendario molto fitto di aperture al fine di sostenere il turismo per le prossime stagioni. Siamo molto soddisfatti dell'ottimo riscontro avuto l'anno scorso e l'obiettivo è di aumentare l'affluenza e l'interesse attorno al patrimonio artistico del Roero, che sarà presto oggetto di ulteriori approfondimenti a cura del prof. Accigliaro di Italia Nostra".



Ricordiamo che per visitare i beni artistici è necessario scaricare e registrarsi nell'apposita App gratuita “Chiese a Porte Aperte” scegliendo il bene interessato e indicando data, fascia oraria e numero persone.



Per informazioni consultare il sito ufficiale "Chiese a Porte Aperte"



https://www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte



Gli affreschi visibili durante l’Open Day https://www.sentierideifrescanti.it/