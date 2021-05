Ripartenza col botto: Nizza Capitale Europea della Cultura nel 2028?

Se c’era bisogno di una svolta per imboccare la strada della ripartenza, Christian Estrosi l’ha fatto col botto: la sua proposta è di quelle da prima pagina e, se andasse in porto, in grado di dare un incredibile slancio alla città ed al suo territorio metropolitano.

Nizza sarà in lizza per essere scelta quale Capitale della Cultura Europea nel 2028.

Per il momento in Francia già sono state avanzate delle candidature da parte di Bourges, Clermont-Ferrand, Rouen e Saint-Denis, ma a Nizza, dove l’annuncio è stato accolto con entusiasmo, la convinzione è di potercela fare.

Insomma, se ripartenza sarà, avverrà col botto in attesa del 2028: essere scelti quale Capitale Europea della Cultura costituisce non solo un riconoscimento, ma anche un enorme affare, in grado di far superare gli anni difficili della pandemia.