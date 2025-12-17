Alla scoperta dell’eggnog, la bevanda natalizia che fa impazzire gli Usa

Cercate una bevanda perfetta per le serate natalizie da sorseggiare in compagnia degli amici? Allora vi diciamo subito come si prepara l’eggnog. Mai sentito parlarne? Sicuramente avrete presente il tavolo del Thanksgiving o di Natale nei film americani, carico di ogni ben di Dio e con sopra bicchieri pieni di una specie di zabaione: ecco, quello è l’eggnog. Una bevanda nata a Londra nel 1700 e considerata un lusso, visto l’uso di ingredienti costosi come uova e latte. Originariamente, la ricetta prevedeva l’aggiunta di sherry, poi sostituito da rum o brandy, più accessibili in America. Non è il classico Vov come si potrebbe immaginare dato l’aspetto e la consistenza, ma lo ricorda molto.

La sua preparazione è molto semplice e può dare un tocco molto british ai vostri Christmas party. Ecco la ricetta per 4 persone! Prendete 5 uova e dividete i tuorli dagli albumi. Montate a neve gli albumi e teneteli da parte. Mettete in una ciotola i tuorli delle uova con 150g di zucchero e sbatteteli con le fruste a mano fino ad ottenere un composto spumoso. Continuando a sbattere, aggiungete 150ml di Brandy, 150ml di Rum, 250ml di panna fresca liquida, 500ml di latte e sbattete ancora 5 minuti.

A questo punto unite anche gli albumi montati a neve e amalgamateli al resto degli ingredienti, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola. Mettete l’eggnog nei bicchieri e spolverate con cannella in polvere o con un pizzico di noce moscata. Servite il tutto come da tradizione insieme ai biscottini di pan di zenzero. Da gustare, sostando sotto il vischio per rubare un bacio.

Eggnog: caldo o freddo?

Se dovessimo trovarci in un pub inglese o americano sotto Natale e ordinassimo un eggnog, sicuramente ci verrebbe servito con gli ingredienti miscelati a temperatura ambiente o leggermente stemperati. È però altrettanto vero che al nord degli Stati Uniti e certamente in Canada, dove il clima è molto rigido nei mesi invernali, si usa servirlo caldo.

Eggnog e zabaione: la differenza

Sono le bevande del Natale per eccellenza, ma non sono la stessa cosa. L’eggnog (simile al lait de poule francese) è tipico dei Paesi anglosassoni ed è a base di latte, panna, uova e liquore. Lo zabaione, invece, è tipico delle nostre parti ed è una crema di tuorlo, zucchero e liquore, più semplice, densa e meno alcolica, ma soprattutto prevede una parte di cottura a bagnomaria. Ora che abbiamo imparato la differenza sulla carta, gustiamoli!