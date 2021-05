L’hub vaccinale di Saluzzo, promosso a pieni voti, è pronto per una nuova sfida (FOTO)

Autorità e vertici Asl in visita al centro vaccinale di Saluzzo

L’hub vaccinale di Saluzzo, allestito all’interno del “Pala CRS”, promosso a pieni voti.

Dopo le tantissime attestazioni meritorie per organizzazione, professionalità e gentilezza degli operatori che si trovano sul web, ieri l’hub è stato oggetto di una visita dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, accompagnato dal consigliere regionale Paolo Demarchi, insieme al sindaco Mauro Calderoni, al vicesindaco Franco Demaria, al presidente del Consiglio comunale Enrico Falda.

Accanto alle rappresentanze politico-amministrative, il direttore generale dell’Asl Cn1, Salvatore Brugaletta, il commissario straordinario per l’emergeza Covid, Giuseppe Guerra, e il presidente dell’Officina delle idee, Giovanni Damiano.

“Mi pare – commenta Calderoni – che l’hub stia funzionando bene. L’assessore l’ha riconosciuto.

Il Covid è stata ed è una grande tragedia, ma anche l’occasione di dimostrare che dove le Istituzioni e le comunità collaborano si producono buoni risultati”.

Dello stesso avviso l’assessore Icardi: “In Piemonte, tutti stanno facendo la loro parte per far uscire la regione dall’emergenza sanitaria. Il centro vaccinale di Saluzzo, nella funzionalissima sede del Pala CrSaluzzo, ne è un esempio virtuoso”.

Ma Saluzzo, e il “Pala CRS”, sono pronti a rilanciare.

Confindustria Cuneo è infatti al lavoro per realizzare quattro punti vaccinali sul territorio. Uno di questi sarà nell’ex capitale del Marchesato e, dal momento che gli hub saranno realizzati in strutture già autorizzate dalle Asl per l’inoculazione del vaccino, sorgerà proprio all’interno del “Pala CRS”.

Un’iniziativa che nasce – in accordo con la Regione – per andare incontro alle numerose imprese che vogliono sostenere la campagna di immunizzazione, ma non hanno la possibilità di allestire un hub interno ai locali aziendali.

Nel Pala CRS saranno allestite delle linee aggiuntive, destinate ai dipendenti delle aziende, in via prioritaria, ai loro familiari e ai fornitori.

Insieme a Saluzzo, i punti vaccinali saranno dislocati a Cuneo-Borgo San Dalmazzo, Cherasco e Mondovì. Confindustria, nella sua scelta dei siti, ha usato gli stessi criteri già utilizzati dalle Istituzioni e dalle Asl: tra questi, aree dotate di parcheggio e locali accettazione per ottimizzare il flusso delle persone.

La gestione dei punti vaccinali sarà affidata alla Società di Servizi dell’Associazione in collaborazione con i Centri Medici associati.

“Anche Confindustria – commenta Calderoni – riconosce la funzionalità del ‘Pala CRS’, e lo utilizzerà per i percorsi che stanno arrivando le aziende anche non socie”.

“L’hub vaccinale di Saluzzo, al momento, registra 300-400 somministrazioni quotidiane – chiosa Icardi – che potranno presto salire in concomitanza con l’apertura della struttura alle vaccinazioni aziendali.

Anche in questa occasione, si sta dimostrando di saper fare sistema, ringrazio il Comune, l’Asl Cn1, le associazioni di volontariato e quanti hanno permesso la realizzazione di questo importante e strategico supporto alla campagna vaccinale in corso”.