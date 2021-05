Cuneo, anche Sturlese "indaga" sulla IN.RE.TE. srl: "Il merito maggiore della società è quella di essere stata fondata da un socio dell'assessore Giraudo"

Si tornerà a parlare anche nel consiglio comunale di maggio della procedura del bando di affidamento per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza in corso Giolitti: la questione, già sollevata da "Beppe" Lauria nel corso nella riunione dello scorso mese, si è vista al centro di una nuova interpellanza a firma Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni).

Il decano della sinistra cuneese sottolinea nell'interpellanza che l'unico requisito di ammissione al bando - lanciato nel dicembre 2020 - fosse l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in quanto l'impianto di ultima generazione basato su rete dati full IP vede la videocamera come puro accessorio: la progettazione e la direzione lavori per il montaggio saranno quindi realizzate da tecnici comunali e l'affidamento riguarderà unicamente fornitura e installazione della rete dati e delle telecamere stesse.

Questa specifica - sottolinea Sturlese - ha permesso la partecipazione al bando della IN.RE.TE. srl; a causa del proprio recentissimo inizio d'attività, infatti, l'azienda non ha potuto presentare bilancio e fatturato, oltre al costo e al numero dei dipendenti o le qualifiche tecniche impiantistiche. E, nonostante questo, ha vinto il bando offrendo una garanzia di dieci anni che appare come d'incerta copertura.