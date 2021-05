Effetti collaterali della chetosi

Una delle principali cause di morte e problemi di salute degli ultimi cento anni è l'obesità, o i problemi di peso in generale. Chi soffre di problemi di peso rilevanti può sviluppare tantissimi tipi di problemi, per la propria condizione. Per citarne alcuni, i più gravi possono essere il diabete, l'ipertensione, problemi cardiaci e circolatori, fino ad arrivare ad un elevato rischio di infarti.

I problemi di peso nascono, solitamente, a causa di cattive abitudini alimentari, o per una dieta basata su alimenti iper-calorici o esclusivamente a base di carboidrati. I metodi per affrontare i problemi di peso sono molti, e spesso la loro efficacia dipende dal contesto e dal soggetto stesso (siccome il corpo umano ha dei fattori variabili da persona a persona, come l'efficienza del metabolismo). Spesso il modo migliore di affrontare questo tipo di problema è la prevenzione, attuata facendo attenzione alle proprie abitudini alimentari, mantenendo un'alimentazione corretta e praticando sport.

Ma, qualora fosse necessario perdere peso, una delle diete più efficaci per il dimagrimento è la dieta cheto, infatti esistono tanti prodotti per la dieta chetogenica, che hanno il compito di farti restare in chetosi più facilmente.

Cos'è la Chetosi e quali sono i suoi benefici

La chetosi (o "dieta chetogenica") è un tipo di dieta, basata prevalentemente sul l'assunzione di grassi e proteine, limitando quanto possibile i carboidrati (questi si aggirerebbero intorno ai 50 grammi al giorno). La mancata assunzione di carboidrati - che sono la principale fonte di energia "veloce" del corpo umano - costringe il corpo umano ad entrare in stato catatonico.

Questa condizione permette al corpo di utilizzare fonti di energia diverse dai carboidrati, permettendo quindi di consumare i grassi e lo strato del tessuto adiposo, favorendo moltissimo il processo di dimagrimento. Inoltre, i benefici di questo tipo di dieta non si fermano semplicemente alla perdita di peso, ma vanno ad agire anche su altri aspetti importanti della propria salute: Durante la dieta, si tende ad avere più concentrazione, grazie ai chetoni prodotti dal fegato. Questi ultimi, infatti, sono più efficienti del glucosio contenuto nei carboidrati stessi nel produrre energia (ATP), permettendo così al cervello di avere più concentrazione.

Inoltre, i chetoni aiutano la stabilizzazione dello zucchero nel sangue, risultando particolarmente utile a combattere il diabete. La dieta chetogenica è una dieta particolarmente efficace per favorire la perdita di peso (specialmente nei casi di obesità più grave), ma che presenta diversi rischi da dover prendere in considerazione e da non sottovalutare.

I rischi della dieta chetogenica

Siccome la dieta chetogenica consiste nella diminuzione drastica dell'assunzione dei carboidrati - cioè un componente fondamentale per il corpo umano -, i rischi che possono nascere dalla loro mancanza sono diversi. Questi possono essere riassunti in una serie di controindicazioni, quali:

Febbre , nel caso in cui il calo drastico di carboidrati possa indebolire l'organismo al punto tale da intaccarne l'efficienza del sistema immunitario;

, nel caso in cui il calo drastico di carboidrati possa indebolire l'organismo al punto tale da intaccarne l'efficienza del sistema immunitario; Forte stress , causato dalla mancanza degli zuccheri dei carboidrati (che sono un forte stabilizzatore emotivo);

, causato dalla mancanza degli zuccheri dei carboidrati (che sono un forte stabilizzatore emotivo); Stitichezza , a causa del cambio drastico della gestione del metabolismo da parte dell'organismo;

, a causa del cambio drastico della gestione del metabolismo da parte dell'organismo; Nausea , qualora la dieta venisse praticata per troppo tempo.

, qualora la dieta venisse praticata per troppo tempo. Per le fasce di età più giovani, i rischi della dieta si moltiplicano. Nei bambini, infatti, le controindicazioni possono arrivare anche a possibili problemi legati allo sviluppo fisico.

In conclusione, la dieta chetogenica è un metodo molto efficace per perdere peso, specialmente per individui che necessitano di eliminare grandi quantità di tessuto adiposo. Tuttavia, è un metodo che deve essere intrapreso con molta attenzione, ed è sconsigliato mantenere il regime alimentare chetogenico per tempi troppo lunghi. È importante affidarsi ad un esperto per trattamenti di questo tipo.