Tempo Estate di Cuneo: via già dal 14 giugno le attività di alcuni degli oltre 40 centri estivi

Sono oltre 40 - l'anno scorso erano 25 - i centri estivi che comporranno l'offerta del Tempo Estate 2021 per il territorio del Comune di Cuneo: parrocchie, cooperative, associazioni del terzo settore, centri culturali e scolastici, associazioni e società sportive che offriranno un importante servizio alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi costretti da un giorno all’altro a cambiare le proprie abitudini, adattandosi alle misure precauzionali e al lockdown, e rispondere alla voglia di socialità, ma in sicurezza.

La notizia è stata data nella serata di ieri (lunedì 18 maggio) dall'assessore Franca Giordano all'interno di una commissione congiunta tra I^ e VI^, e poi confermata ulteriormente da un comunicato stampa ufficiale.

Lunedì 17 maggio si è tenuto l'incontro online che ha visto Giordano e Cristina Clerico riunire tutti i soggetti partecipanti al bando lanciato il mese scorso dall'amministrazione; obiettivo, creare una rete di confronto, sostegno e aiuto tra i vari soggetti che dovranno proporre le attività.

Tanti centri estivi prenderanno avvio già dal prossimo 14 giugno. Si prevede il lancio di proposte variegate e riferite non solo ai più giovani ma a diverse fasce di popolazione che, per ragioni diverse, trascorreranno l'estate 2021 in città.

In queste settimane ci si preparerà intanto con appuntamenti formativi per operatori e gestori, l'assegnazione e l'allestimento degli spazi e l'avvio della campagna informativa delle iniziative cittadine.