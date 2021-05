Il 2 giugno a Busca si fa un grande Girotondo di famiglie

Prende avvio mercoledì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica Italiana, il progetto “Il cerchio allargato” del consorzio socio assistenziale del Cuneese, che a Busca coinvolge numerosi enti e associazioni. Si tratta di una giornata dal titolo “Girotondo di famiglie”, piena di appuntamenti a tema, sparsi per i luoghi più belli della città, dal parco dell’Ingegno al Giardino dell’Infinito, dalla piazza della Rossa alla Porta Santa Maria ai quali si può partecipare liberamente prendendo appuntamento con email a progetti@insiemeavoi.it oppure al telefono: 392.3281892 (Sara).

In diverse oasi, tutte con partecipanti limitati, si incontreranno bambini o adulti o famiglie per parlare, giocare e fare diverse divertenti attività. Dopo questo appuntamento inaugurale, si proseguirà durante l’estate con una serie di altri eventi.

Il progetto, su bando Famigliare della Fondazione Crc, è stato seguito per il Comune di Busca dalle assessore ai Servizi sociali e Politiche giovanili Beatrice Aimar, e alla Famiglia Lucia Rosso, e coordinato dai referenti di territorio Sara Castello per cooperativa Insieme a voi, Michela Botta per cooperativa Linfa Solidale, Gianluca Fino per l’associazione Crescere.

“Ringrazio– dice l’assessora Aimar - tutti i partecipanti che si sono messi in gioco in un progetto ambizioso: è stato un percorso svolto totalmente a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, ma che ha fatto emergere la passione e l’entusiasmo con cui tanti lavorano per dare un sostegno a quelle che chiamiamo le famiglie ‘normalmente fragili’, ossia prese tra la cura dei genitori anziani e dei figli”.

“I tavoli di lavoro – aggiunge l’assessora Rosso - avevano preso avvio già nel novembre scorso e i sono riuniti più volte per definire un programma triennale ricco di opportunità. Per la precisione sono stati attivati tre tavoli operativi, ognuno dedicato alle diverse fasce di età, coordinati dai rispettivi referenti: Gianluca Fino per Crescere, fascia bambini e ragazzi, Sara Castello per Insieme a voi, fascia adulti e genitori, Michela Botta per Linfa Solidale, fascia anziani e nonni. E’ davvero una grande e nuova opportunità di incontro che speriamo sia gradita e proficua”.

“Il progetto - aggiungono Castello, Botta e Fino – attraverso i suoi attori, enti, associazioni e persone, vuole toccare ed esplorare temi importanti, quali la collaborazione intergenerazionale e di comunità, il supporto alla genitorialità e alle famiglie nelle sfide educative. L’obbiettivo è incrementare il senso di vicinanza tra famiglie attraverso la promozione di occasioni di aggregazione, a partire dai loro interessi e bisogni, rinforzando il welfare comunitario attraverso la collaborazione tra soggetti portatori di potenzialità differenti. Ai tavoli di lavoro sono emerse molte suggestioni e idee interessanti, che si è cercato di realizzare in una serie di azioni per tutte le fasce di età: momenti di formazione e riflessione, ma soprattutto di socializzazione, di cui sentiamo tutti tanto bisogno”.

- Il programma della giornata “Girotondo di famiglie”

Oasi prenotabili alle ore 14,30 - 15,30 - 16,30, uno/due /tre oasi a scelta in base alle disponibilità in fase di prenotazione, numero di persone per gruppi a seconda della postazione.

Modalità di prenotazione: mail, progetti@insiemeavoi.it, e telefono, 329.3281892 (Sara), indicando Evento ”Girotondo di famiglie” e richiesta oasi/orario/numero partecipanti.

Laboratori a piccoli gruppi, previa compilazione moduli per tracciamento e nel rispetto della normativa antiCovid.

- Parco Ingenium (ex convento dei Cappuccini)

L'oasi dei sogni (per adulti): attività per sognatori di tutte le età, per chi vuole riattivare la dimensione del sogno e del desiderio dopo un periodo di sospensione, a cura della Consulta della Famiglia (20 persone)

L'oasi dei bambini (per bambini, a partire da 6 anni): Laboratorio cucito a cura degli animatori della Cooperativa sociale Insieme a voi (20 bambini, 2 gruppi da 10)

L’oasi della tradizione (per tutta la famiglia): un momento insieme per ripercorrere i passi del tradizionale "fatto in casa", attraverso la lavorazione della farina e la creazione di una semplice ricetta. Attività tenuta dall'imprenditrice agricola Luisa Cravero di Cascina Millone, a cura della Cooperativa Linfa Solidale (15 persone)

- Ala di Porta Santa Maria

L'oasi dei ragazzi (per famiglia, con bambini a partire da 10 anni): animazione con l'intervento de I mangiatori di nuvole, a cura della Consulta della famiglia (20 persone)

L’oasi dei ragazzi 2 (per tutta la famiglia): giochi in famiglia con gli operatori Officina del Tempo, a cura di Crescere (30 persone)

- Piazza della Rossa

L’oasi della musica e della danza (per bambini a partire da 3 anni/per tutta la famiglia): “Note di significato”, laboratorio di ascolto partecipato, a cura dell’ Istituto Musicale Vivaldi (15 persone)

- Giardino dell'infinito

L'oasi delle erbe (per tutta la famiglia): attività per conoscere il mondo delle erbe aromatiche, dalla coltivazione alla raccolta, attraverso l’osservazione diretta delle piante e il racconto dei loro usi e processi di lavorazione. Laboratorio tenuto dall’imprenditore agricolo Andrea Chiapello insieme al Comitato Busca&Verde, a cura della Cooperativa Linfa Solidale (15 persone)

L’oasi dei bambini 2 (per bambini): letture per nonni/genitori/ bambini con animatore, a cura di Insieme a voi(15 bambini)

- Cinema Lux

L’oasi dell’incontro (per adulti): cortometraggio, a cura del Cineclub Melies (160 posti)