Curiosità | 02 gennaio 2026, 08:03

La prima alba del 2026 e il silenzio tutto intorno

Bianco sulle Alpi, come pagine di un libro ancora tutto da scrivere

Foto di Cynthia Burzi

Una foto che ritrae il primo giorno del 2026, partendo dalle Alpi.
Un set naturale e meraviglioso: la luce che accarezza le cime, il contrasto tra il bianco della neve e l’azzurro del cielo, il silenzio quasi assoluto che avvolge ogni cosa. Qui non c’è solo paesaggio, ma un dialogo profondo con la natura, fatto di respiri lenti e sguardi che si perdono tra orizzonti tutti da scoprire.
Con un buon augurio per l'anno appena iniziato. Ricominciando a scrivere nuove storie e nuovi ricordi sulle pagine bianche della nostra vita.


 

Silvia Gullino

