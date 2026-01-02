La prima alba del 2026 e il silenzio tutto intorno

Una foto che ritrae il primo giorno del 2026, partendo dalle Alpi.

Un set naturale e meraviglioso: la luce che accarezza le cime, il contrasto tra il bianco della neve e l’azzurro del cielo, il silenzio quasi assoluto che avvolge ogni cosa. Qui non c’è solo paesaggio, ma un dialogo profondo con la natura, fatto di respiri lenti e sguardi che si perdono tra orizzonti tutti da scoprire.

Con un buon augurio per l'anno appena iniziato. Ricominciando a scrivere nuove storie e nuovi ricordi sulle pagine bianche della nostra vita.





