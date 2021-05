Consorzio Turistico Valle Maira: "Siamo all'opera per garantire l'accessibilità di tutti i sentieri"

"Il turismo non è qualcosa di dovuto a priori. Occorre impegnarsi e tenere in modo appropriato i luoghi. Come gli scorsi anni siamo all'opera per garantire l'accessibilità di tutti i sentieri".



Tutti gli anni, utilizzando parte del ricavato sulla tassa di soggiorno che i turisti pagano, a partire da inizio maggio il Consorzio Turistico Valle Maira provvede ad organizzare la manutenzione dei sentieri di cui si occupa.



Partendo dalla Bassa Valle per raggiungere poi l'Alta Valle, i consueti lavori sono da poco iniziati. Un'area vasta, che riguarda sia i Percorsi Occitani sia i sentieri della Guida Morellini.



Così uomini impegnati, all'opera per garantire l'accessibilità. Per le persone, per sentieri che siano, in sicurezza, fruibili.