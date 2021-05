Cirio torna a Carrù per incontrare il signor Matteo Ferrero, ospite della "Don Luigi Garneri"(VIDEO)

Non è ancora tempo di abbracci, ma piccoli segni di quella normalità che oggi tanto ci manca, iniziano ad affacciarsi all'orizzonte, come la possibilità di tornare a far visita ai propri cari, ospiti delle case di riposo.

"Il 96,5% delle RSA piemontesi è completamente privo di contagio grazie ai vaccini e oggi il Ministero della Salute ha accolto la nostra richiesta come Regioni di rivedere le linee guida nazionali per consentire ai parenti di accedere alle strutture e riabbracciare i propri cari. Ora anche io potrò andare a trovare un amico speciale…" - aveva annunciato il presidente della Regione Piemonte alcune settimane fa, tramite un post su Facebook e, come ogni promessa che si rispetti, l'impegno è stato mantenuto.

Oggi, infatti, il governatore Alberto Cirio, dopo aver effettuato il tampone e aver ricevuto esito negativo, si è recato alla "Don Luigi Garneri" di Carrù per far visita a "quell'amico speciale": il signor Matteo Ferrero, 81 anni, nato a Bene Vagienna, (che si raccomanda di non chiamarlo "nonno", ndr), incontrato per la prima volta, lo scorso dicembre, in occasione del "tour delle stanze degli abbracci".

"Un abbraccio toccandoci il cuore." - ha detto Cirio - "Avevo promesso di tornare a trovare il sig. Matteo (mi ha rimproverato per averlo chiamato “nonno” perché lo fa apparire vecchio!), per cui eccomi qui alla Residenza per anziani di Carrù. Matteo non ha dei parenti che possano venire a fargli visita e allora oggi con me gli ho portato, ancora una volta, l’abbraccio di tutto il Piemonte. La prima volta ci siamo incontrati separati da una tenda, oggi abbiamo chiacchierato l’uno accanto all’altro. La prossima volta ci prenderemo a braccetto facendo due passi. Anche questa è una promessa!"

Un momento speciale, nel pieno rispetto delle norme anti covid, di rinnovata speranza. Cirio e il signor Matteo hanno scambiato qualche battuta in piemontese, ripromettendosi di incontrarsi nuovamente, questa volta per fare una passeggiata all'aperto, una volta che la pandemia sarà terminata.

All'esterno della struttura, a condividere questo bel momento, erano presenti anche il sindaco di Carrù, Nicola Schellino, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, il consigliere del comune di Mondovì Giampiero Caramello e il consigliere ATL Cuneese Rocco Pulitanò.