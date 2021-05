Scontro fra due auto sul rettilineo che collega Savigliano a Monasterolo

Incidente stradale, poco fa, a Savigliano, lungo la strada provinciale 166, sul rettilineo che conduce a Monasterolo di Savigliano.

Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con strada Chios del Re. Coinvolte nell'incidente due auto: una di queste ha poi terminato la sua corsa in un campo a bordo strada.

Sul posto l'equipe del 118, i Vigili del fuoco di Saluzzo e una pattuglia della Polizia locale. I feriti sono stati presi in carico dal 118, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati. Le forze dell'ordine, che hanno anche gestito la viabilità, si stanno occupando dei rilievi per la ricostruzione della dinamica.