Comunità energetiche: un webinar per scoprire le opportunità di sviluppo in Granda

Proseguono gli incontri della rassegna “Abitare la montagna” organizzata da Confcooperative Cuneo e Uncem Piemonte, con il contributo della CCIAA di Cuneo.

La serata di martedì 25 maggio sarà dedicata al tema della comunità energetiche: modelli innovativi per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Dopo i saluti istituzionali da parte di Pietro Cavallero, Direttore di Confcooperative Cuneo e Roberto Colombero, Presidente di Uncem Piemonte, i relatori approfondiranno il tema delle “energy community” come occasione di sviluppo in provincia, anche dal punto di vista cooperativo.

Stefano Dotta, architetto e manager di EGE - Environment Park spa di Torino presenterà alcune delle possibilità di sviluppo, mentre il dott. Andrea Alfieri di Fondazione CRC per illustrerà il progetto e le iniziative messe in campo da Fondazione per sostenere la creazione di nuove comunità energetiche in Granda.

Ed è proprio nella nostra provincia che è nata la prima comunità energetica d’Italia, inaugurata lo scorso marzo, nel comune di Magliano Alpi.

“Una grande soddisfazione raggiungere questo obiettivo ed essere i primi" – commenta il sindaco Marco Bailo, che interverrà nel corso dell’incontro per raccontare l’esperienza maglianese, insieme a Sergio Olivero presidente Comitato tecnico della Comunità energetica e Business&Finance Innovation Manager - Energy Center del Politecnico di Torino – “Stiamo procedendo in maniera spedita per ampliare il progetto che è stato accolto con interesse dalla popolazione. Un percorso innovativo da più punti di vista, che porterà benefici all’ambiente (riduzione di emissioni di CO2) e una diminuzione dei costi in bolletta per gli utenti, perché l'energia utilizzata è autoprodotta”.

A chiudere la serata sarà la dott.ssa Maria Adele Prosperoni, Capo Servizio Ambiente Energia Confcooperative Nazionale, che focalizzerà l’attenzione sui nuovi sviluppi della normativa e valorizzazione della proposta cooperativa.

Il webinar inizierà alle 18, ricordiamo che per partecipare e per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0171 451711 oppure scrivere all’indirizzo mail segreteria.cuneo@confcooperative.it